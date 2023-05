Uomini e Donne, ad un anno dalle nozze è crisi tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani? I rumor shock

Gossip TV

Una delle coppie più amate del trono over di Uomini e Donne sarebbe vivendo un momento difficile.

Si vocifera una crisi in corso per una delle coppie più amate del trono over di Uomini e Donne, quella formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovani.

Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani allarmano i fan

I due ex protagonisti del dating show, che si sono sposati il 28 maggio del 2022 a Pescantina, hanno deciso di trasferirsi a Dubai nel settembre scorso in una sontuosa villa che l'ex dama romana ha definito la casa dei suoi sogni, vivendo una vita da favola nella grande metropoli degli Emirati Arabi. "Stiamo vivendo la vita che volevamo: questo vuol dire sentirsi a casa", ha dichiarato di recente la Ricci al magazine dedicato al programma.

Da sempre attivissimi sui social, c'è un grande rumore sul loro silenzio e gli ultimi post risalgano ad una crociera insieme a gennaio. Ma ad insospettire il gossip su una presunta crisi ci sarebbero altri importanti indizi. Entrambi, infatti, hanno smesso di seguirsi su Instagram e non hanno mai risposto alle incalzanti domande dei fan relative ad una possibile rottura.

"Abbiamo deciso di prendere casa a Dubai perché, da amanti del caldo - ha dichiarato l'ex dama al magazine di Uomini e Donne - volevamo un posto dove stare quando in Italia è inverno. Trascorrendoci del tempo, però, ci siamo piano piano innamorati di questo luogo ,quello che ci stupisce sempre e la grande sicurezza che lo caratterizza: qui si può uscire a qualsiasi ora del giorno e della notte in serenità, si può lasciare aperta la porta di casa e la macchina senza rischiare nulla. La casa che abbiamo scelto ha una vista straordinaria e si trova in una zona bellissima di Dubai. Il palazzo à ultramoderno e circondato da negozi e servizi, quindi possiamo anche evitare di prendere la macchina. Dubai è un luogo incantato. Questa casa l'abbiamo voluta arredare in leggerezza, con pezzi arabeggianti, tanti specchi e ghirigori in oro e argento."

"La mia casa però è svegliarmi accanto a Fabio. Viviamo la vita che volevamo e siamo felici"

