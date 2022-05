Uomini e Donne a luci rosse: ''Ho bisogno di farlo tre volte al giorno'', Maria De Filippi sotto shock

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, emergono scottanti verità su Gianluca, che mettono in imbarazzo Maria De Filippi.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, dopo l’ennesimo confronto tra Alessandro Rausa e Pinuccia, che mette alle strette il cavaliere pugliese, si abbatte una tempesta su Gianluca. Il cavaliere, già criticato per aver illuso Sara Zilli, è al centro di pettegolezzi bollenti che lasciano Maria De Filippi sotto shock.

Uomini e Donne, Gianluca e le sue "necessità" fanno scalpore

La puntata di Uomini e Donne si apre sullo sfogo di Pinuccia nel camerino, che scoppia in lacrime dopo aver visto Alessandro Rausa ballare con una nuova dama. Il cavaliere è stupefatto, avendo avuto modo di contattare la dama di Vigevano telefonicamente e avendola trovata serena. Pinuccia ha scritto una lettera per Alessandro nella quale ammette i suoi sentimenti per il cavaliere e vuole sapere la verità sul loro rapporto. Alessandro ribadisce di non voler tornare indietro, pur volendo bene sinceramente a Pinuccia, e gli opinionisti trovano che non sia giusto che lui continui a frequentarla come amica perché lei ha sentimenti ben diversi. Maria De Filippi prova a fare da paciere, spiegando al cavaliere che Pinuccia vorrebbe semplicemente tornare al rapporto di prima anche se ha capito che lui non sarà mai innamorato di lei, ma la dama ammette che anche qualche bacio non le dispiacerebbe.

Si passa a Sara Zilli e Gianluca, che hanno discusso dopo le confessioni del cavalieri sulle problematiche derivate dalla differenza d’età e alla volontà del cavaliere di frequentare nuove e giovani dame. I due hanno chiarito ma per Sara c’è una nuova doccia fredda: Stefania ammette che Gianluca le ha parlato di lei con fastidio, classificandola come una donna fin troppo presa dalla loro conoscenza. Maria De Filippi rivela che Gianluca ha parlato a Sara, durante la loro cena, delle sue abitudini sessuali insolite invece che interessarsi a lei e Alberta conferma di aver ricevuto le stesse informazioni piccanti dal diretto interessato.

Biagio Di Maro interviene, raccontando di conoscere persone che vivono nello stesso quartiere di Gianluca a Napoli, che hanno raccontato di come il cavaliere sia famoso nella zona per le sue acrobazie nel letto, anche con donne giovanissime, e che qualcuno mormora che non sia single come vorrebbe far credere. Al di là di tutte le chiacchiere sulla vita privata del cavaliere, le dame non credono che Gianluca sia sincero e intenzionato a trovare l’amore vero e Maria, leggermente sotto shock, rimprovera duramente il partenopeo. Insomma, nonostante le notevoli prestazioni, Gianluca rimane da solo.

