Uno Mattina in Famiglia, Gianni Ippoliti tornerà nelle ultime puntate del programma?

Dopo la lite con Tiberio Timperi, Gianni Ippoliti apparirà nelle ultime puntate del programma di Uno Mattina in Famiglia? Vediamo cosa sappiamo

Domenica scorsa a Uno Mattina in Famiglia, il pubblico ha assistito alla lite tra Tiberio Timperi, uno dei conduttori del programma, e Gianni Ippoliti, giornalista e ospite fisso della trasmissione, con cui il pubblico può seguire la rassegna stampa delle principali notizie della settimana.

Uno Mattina in Famiglia, Gianni Ippoliti tornerà nel programma dopo la lite con Timperi?

Durante la rassegna, mentre Ippoliti si accingeva a illustrare la vicenda del divorzio Bruganelli-Bonolis, Timperi ha iniziato a sbuffare. A nulla sono valsi i tentativi del giornalisti di farsi spiegare quale fosse il motivo del suo fastidio, ma anzi Timperi è sembrato sempre piàù ostile, al punto che Ippoliti, stanco dell'atteggiamento del conduttore, ha deciso di lasciare a metà la rassegna e lasciare il programma.

Nei giorni successivi alla lite, avvenuta l'11 maggio su Rai1, il giornalista ha svelato i retroscena della lite con il conduttore e sulla questione è intervenuto anche il Codacons, rivelando di aver presentato un esposto al AGCOM e alla Rai per sospendere Timperi, accusato di essere "un esempio di cattiva televisione". Ma, ora, un'altra domanda sorge spontanea: Ippoliti tornerà nel programma per le ultime puntate della stagione? A rispondere è un'indiscrezione divulgata da TvBlog, che avrebbe svelato che il giornalista farà ritorno in trasmissione, dato che è avvenuto un "incontro chiarificatore" con il conduttore Timperi:

"Sarebbe avvenuto un incontro fra i due che avrebbe portato un po' di serenità...Confermata la presenza di Ippoliti e della sua imperdibile rassegna rosa nelle ultime due puntate stagionali di Uno Mattina in Famiglia..."

Per scoprire come i due litiganti affronteranno il loro primo incontro post-lite, non ci resta che attendere la prossima puntata di Uno Mattina in Famiglia, che andrù in onda come sempre questa domenica su Rai1.