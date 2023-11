Unico, la divertente parodia di Fiorello di Unica, il documentario Netflix di Ilary Blasi

Gossip TV

Non solo Unica, il documentario Netflix di Ilary Blasi, ma anche...Unico, la divertente parodia di Rosario Fiorello!

Rosario Fiorello e Viva Rai2! sono un appuntamento quotidiano che sta collezionando sempre più share e apprezzamenti tra il pubblico Rai e, visti i recenti numeri collezionati da Unica, il documentario Netflix di Ilary Blasi, il comico e conduttore non ha saputo trattenersi dal ricreare la sua personale parodia. Perciò, nella puntata di questa mattina, 30 novembre, il pubblico ha avuto la possibilità di assistere a...Unico. Quella volta che sbagliai salume!

Unico, la divertente parodia di Fiorello del docu-film Netflix di Ilary Blasi

Una produzione Raiflix, Unico è la parodia messa in piedi da Fiorello per raccontare "di quella volta che ho litigato con mia moglie". Mostrandosi su una poltrona in un set simile a quello che ha ospitato Ilary Blasi per la sua verità sul tradimento di Francesco Totti, il conduttore del talk show mattutino di Rai2 ha parodiato il documentario Netflix, fingendo un tremendo litigio con la moglie Susanna Biondo e la crisi che ne è conseguita:

"Questa è una cosa talmente personale che non è che...Voglio raccontare la mia storia. Io sono abituato a false notizie, a chi fa lo scoop per acchiappare un like. Mia moglie mi aveva chiesto un etto di bresaola e io ho capito prosciutto cotto. Sono tornato con 2 etti di crudo. Neanche un etto, due. Questo è il momento in cui lo dico pubblicamente. Mia moglie non è stata chiara, per niente. Da quel giorno non mangio più salumi"

La docu-parodia è stata arricchita dalle testimonianze audio della moglie dello showman e dallo stesso salumiere, ricreando perfettamente le atmosfere di Unica, che è attualmente nella top ten dei prodotti più visti in piattaforma su Netflix.