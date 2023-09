Un Posto al Sole Anticipazioni, Alberto Palladini ingannato da Diana e pronto a consolarsi con...Bice?

Gossip TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Diana prenderà in giro Alberto Palladini. Ma l'avvocato potrebbe trovare presto consolazione in un'inaspettata ammiratrice: Bice! Vediamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3!

Le prossime puntate di Un Posto al Sole ci regaleranno diversi aggiornamenti sulla storyline di Alberto Palladini: dopo aver archiviato la storia con Clara, madre di suo figlio Federico, l'avvocato tornerà alla carica con Diana, ricevendo, tuttavia, un due di picche in cambio. Ma se il destino per lui avesse in serbo per lui una nuova ammiratrice: Bice, la sorella di Sasà Cerruti, appena uscita da un disastroso matrimonio!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto Palladini ingannato da Diana!

Nei prossimi episodi della Soap di Rai3, Alberto Palladini tornerà a essere protagonista di una vicenda sentimentale non poco ingarbugliata: deciso a conquistare la bella Diana, l'avvocato non si renderà conto immediatamente che la donna non vuole altro che giocare con lui! Tuttavia, quando si renderà conto che i suoi sentimenti non sono ricambiati e che, inoltre, l'architetta si è presa gioco di lui, perderà le staffe e finirà col prendersela anche con Clara. Il brutto carattere del Palladini lo porterà ad avere un acceso sconto con la sua ex compagna e madre di suo figlio. Inoltre, al danno si aggiungerà anche la beffa, perché stando a ciò che rivelano le Anticipazioni, sarà Nunzio Cammarota ad avere invece risvolti positivi nella conoscenza con Diana! Un ulteriore affronto che il Palladini non riuscirà a tollerare, avendo già un conto in sospeso con lo chef del Caffè Vulcano. Come finirà?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Bice svela a Mariella un inaspettato segreto...

Le Anticipazioni ci svelano anche che, nelle prossime puntate, l'attenzione del pubblico sarà calamitata dalla situazione sentimentale di Bice: la sorella di Saà sta attraversando un periodo non facile, viste le recenti liti con il marito e la decisione di divorziare dal fedifrago Sergio. La donna si rivolgerà proprio all'avvocato Palladini per ottenere qualche informazione e consiglio legale su come lasciare sul lastrico l'infedele e prendersi così la sua rivincita. Ciò che Bice non si aspetta, però, è di trovare estremamente affascinante Alberto, tanto da sviluppare un certo interesse nei suoi confronti. La sorella di Sasà deciderà di confidarsi con la sua cara amica Mariella, rivelandole dell'interesse per il Palladini e lasciando senza parole la vigilessa. Per Mariella questo interesse non è altro che frutto della delusione provocata dal fastidio e dal dolore del tradimento di Sergio, perciò, consiglierà all'amica di non fare alcuna mossa. Tuttavia, Bice deciderà di fare di testa sua e di vendicarsi del marito infedele.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto Palladini pronto a lasciarsi consolare da Bice?

Mentre Bice mette in atto un piano per sedurre il Palladini e prendersi una rivincita sui tradimenti del marito, l'avvocato non potrà non sentirsi amareggiato e furioso per l'atteggiamento di Diana: la bella architetta, infatti, lo ha solamente preso in giro e gli ha preferito il suo acerrimo rivale, Nunzio, con cui ha ancora diverse questioni da risolvere e con cui non è mai andato d'accordo per le profonde differenze caratteriali. Questa situaizone porterà Alberto a buttarsi a capofitto nel lavoro e Bice arriverà al momento giusto: con la sua decisione di divorziare dal marito infedele darà al Palladini un motivo per distrarsi. Ma potrebbe esserci anche altro? Vista la natura affabile e giocosa della cliente e la sua aperta ammirazione per lui, Alberto Palladini potrebbe essere pronto a lasciarsi consolare da Bice? Le Anticipazioni non ci svelano nulla in tal senso, ma potremmo davvero trovarci di fronte a una nuova e inaspettata svolta romantica per questi due improbabili protagonisti? Staremo a vedere...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.