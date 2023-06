Ultimo: "Ecco perché sono tornato quest'anno a Sanremo, Mahmood? Una diatriba creata da altri"

Gossip TV

Ultimo si racconta: dal Festival di Sanremo ad Amici fino al rapporto con Mahmood.

Ultimo, nome d'arte di Nicolò Moriconi, è tornato a parlare di Sanremo 2023. Intervistato dal Corriere della Sera, il giovane e amato cantautore romano ha commentato la sua discussa partecipazione al Festival chiarendo una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Mahmood.

Ultimo: dai provini ad Amici al Festival di Sanremo

Ultimo si è raccontato in una bellissima e interessante intervista rilasciata al Corriere della Sera. Vincitore di Sanremo Giovani nel 2018, il cantautore romano ha poi calcato il palco dell'Ariston tra i Big nel 2019, classificandosi dietro Mahmood e trascinandosi dietro non poche polemiche per il suo comportamento:

Sono tornato quest’anno a Sanremo, proprio perché l’avevo lasciato in un modo che non mi era piaciuto, e volevo riappacificarmi con il festival. Non ne avevo certo bisogno per rialzarmi, ero reduce dal Circo Massimo e da quindici stadi, ma volevo esprimere la mia riconoscenza per quel palco e per quello che c’è dietro, per tutto quello che rappresenta...

A proposito di Mahmood, Ultimo ha confessato in quali rapporti sono oggi:

Non abbiamo avuto modo di conoscerci perché ognuno si fa i cavoli suoi, ma non ho nulla contro di lui. Quel momento ci ha visti contrapposti, ma era una diatriba creata da altri. Fabrizio Moro è un grande amico. Quando nel maggio 2016 mi dissero che gli era piaciuto il mio primo singolo, “Chiave”, e mi invitava ad aprire un suo concerto, uscii per strada, ricordo che pioveva, fu una grande emozione.

Leggi anche Manila Nazzaro esce allo scoperto con il nuovo fidanzato

Il giovane artista ha raccontato di aver provato anche a entrare nella scuola di Amici e a X Factor:

Mi sono presentato tre volte ad Amici, due volte a X Factor, due volte a Sanremo giovani, al tempo di Carlo Conti, e non mi hanno mai preso. Doveva andare così. Eppure cantavo le canzoni che poi sono piaciute a migliaia di ragazzi: Sogni appesi, Giusy, Piccola Stella. Il palco è l’unico posto in cui mi sento al sicuro. Ma ogni volta prima di salirci sono convinto di stare per svenire. Se sono ipocondriaco? Sì, nel senso che vorrei avere tutto sotto controllo; ma nessuno può avere tutto sotto controllo. È cominciato quando a sedici anni, per preparare un esame di ammissione a un liceo, mi sono fatto un’intera caffettiera e mi è venuta la tachicardia. Mi sottopongo a due, tre visite alla settimana.