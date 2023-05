Gossip TV

Manila Nazzaro esce allo scoperto con il nuovo fidanzato

Manila Nazzaro esce allo scoperto con il nuovo fidanzato Stefano Oradei. I due sono stati avvistati insieme al circolo di Roma Nord, Due Ponti Sporting Club, dove il ballerino ha tenuto una lezione di danza.

Manila Nazzaro con Stefano Oradei: la foto

L'ex gieffina, era insieme Milena Miconi e Angela Melillo e a Stefano con il quale si è fatta fotografare insieme. A rivelare l'identità del compagno dell'ex gieffina è stato, giorni fa, il portale Today.

Nel fine settimana, Manila e Stefano Oradei avevano pranzato nello stesso ristorante, taggandosi nella stessa location: "Che poi l’energia e l’entusiasmo sono tutto… E tu sei tutto" ha scritto il ballerino romano, maestro di ballo a Ballando con le stelle.

Dopo del foto, la prima, sui social, Manila ha postato sui social un filmato in cui Gerry Scotti ripete: “Non giudicate gli altri… perché per giudicare bisognerebbe sapere molte altre cose in più che magari non si sanno“. E Manila poi aggiunge: “E spesso non si raccontano per rispetto ed educazione“

Nel corso di una recente diretta Instagram, il suo ex compagno Lorenzo Amoruso, ha dichiarato:

"Non mi sarei mai aspettato tanta cattiveria nei miei confronti e soprattutto che la signora Nazzaro dopo pochissimi giorni che avevamo rotto – probabilmente già prima, mi viene da pensare – si frequentava già con un altro. Ci sono le prove. Credo che a Roma lo sappiano tutti che lei si sta frequentando con uno. Va pubblicamente nei posti. Se seguono le storie di lei lo sanno. Se lei ha scelto il chiodo schiaccia chiodo per dimenticarmi va bene, ma non parlare più di me."