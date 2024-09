Ultimo e Jaqueline Luna Di Giacomo, svelato un indizio sul nome del bambino durante il baby shower

Gossip TV

Durante il baby shower del primo figlio del cantante Ultimo e di Jaqueline Luna Di Giacomo la coppia ha rivelato anche un indizio sul nome del loro bebè.

Il cantante Ultimo e la compagna Jaqueline Luna Di Giacomo hanno annunciato, durante uno degli ultimi concerti dell'artista all'Olimpico a Roma, di essere in dolce attesa del loro primo figlio. Nella giornata di ieri, lunedì 2 settembre, la coppia ha celebrato il baby shower, svelando anche un indizio sul nome del bebé.

Ultimo e Jaqueline Luna Di Giacomo, baby shower e il nome del loro primogenito

A qualche mese dall'annuncio che saranno presto genitori, Ultimo e Jaqueline Luna Di Giacomo hanno deciso di scoprire il sesso del loro bambino con un baby shower organizzato nei minimi particolari. La festa è stata documentata attraverso stories e post sui social: per l'occasione si sono presentati gli amici e i famigliari della coppia, pronti a gioire con i futuri genitori.

La coppia ha anche svelato un piccolo indizio sul nome del nascituro: sul calco del pancione, infatti, è stata dipinta la scritta Baby Shower di E. con un cuore rosso. Il primogenito della coppia è un maschietto e avrà un nome che inizia con la lettera E. Il dettaglio è stato poi confermato anche da una foto postata dalla futura zia, Rebecca Manetti, sorella di Jaqueline, che ha pubblicato uno scatto a cui è associata la didascalia:

"Su una nuvola d'amore celeste chiamata E..."

A ulteriore conferma tutte le decorazioni per la festa erano di tonalità di celeste e azzurro così come i dolci e la torta decorata con i medesimi colori. Per l'occasione anche la cagnolina di Jaqueline ha indossato un fiocco azzurro.

Heather Parisi lontana dalla figlia Jaqueline: "Non ha intenzione di conoscere il futuro nipote"

Stando alle indiscrezioni riportate da Alessandro Rosica sembra che Heather Parisi non avrebbe ancora chiamato la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, dopo aver saputo che diventerà madre per la prima volta. Il giornalista ha infatti scritto sui social che: "Nonostante la gravidanza di Jacqueline rappresenti un momento critico della sua vita, Heather non avrebbe mostrato interesse nel riparare il loro rapporto".

Irapporti tra l'ex showgirl e la figlia si sono incrinati, a causa di litigi e incomprensioni. Durante un'intervista a Barbara D'Urso nel 2019, Heather Parisi dichiarò di aver subito dei maltrattamenti da parte dei suoi ex compagni, provocando la reazione di Jacqueline Luna Di Giacomo. Heather Parisi ha avuto Jaqueline dalla relazione con Giovanni Di Giacomo e con lei e l'altra figlia, Rebecca Jewel Manetti - nata dal matrimonio con Giorgio Manetti - la showgirl non ha un bel rapporto.

Al contrario, le due sorelle sono molto unite, come ha dimostrato Rebecca, pubblicando messaggi entusiasti alla notizia che diventerà zia e anche condividendo gli scatti del baby shower.