Totti, Marialuisa Jacobelli riceve il Tapiro d'oro a Striscia La Nottiza e rivela: "Due più due fa sempre quattro"

Dopo aver raggiunto ieri Francesco Totti al ritorno da Miami con Noemi Bocchi, Valerio Staffelli ha intercettato anche la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli che ha di recente confermato la relazione con l'ex capitano giallorosso.

Striscia la Notizia, parla Marialuisa Jacobelli la giornalista paparazzata con Francesco Totti

La Jacobelli, è stata immortalata dai fotografi di Gente mentre entrava e usciva da un albergo di Roma a poca distanza di tempo dall’ex calciatore. Raggiunta dal settimanale ha dichiarato: "Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente", lasciando poco spazio ai dubbi. Ha poi confermato apertamente la relazione con un l'ex marito di Ilary Blasi con queste parole: "Sì, abbiamo una liaison".

" Non parlo più, mantengo la linea che sto in silenzio", ha commentto la giornalista Jacobelli in riferimento al presunto flirt con Totti. E, quando l’inviato le chiede se si rimangia di aver alluso dichiarando che “due più due fa quattro…”, la giornalista ha aggiunto: "Due più due fa sempre quattro. Ma ho deciso di non parlare".

Ieri, rientro da Miami, Francesco Totti, accompagnato dalla compagna Noemi Bocchi, è stato avvicinato in aeroporto da Valerio Staffelli che ha tentato di ottenere qualche dichiarazione sul presunto legame tra Totti e la giornalista Marialuisa Jacobelli. Totti, con un sorriso che tradiva una certa irritazione, ha risposto con tono ironico e evasivo, dicendo: “"Voi sapete tutto meglio di me. Comunque io ormai non prendo più Tapiri."

Noemi Bocchi, invece, ha mostrato un atteggiamento più aperto e, rispondendo alla domanda di Staffelli su come Totti avesse chiarito la questione delle foto sospette, ha spiegato con serenità: “Non ce n’è stato bisogno.” Poco dopo, la coppia è salita in auto, portando con sé il Tapiro d’Oro appena consegnato. Tuttavia, in un colpo di scena, prima di lasciare l’aeroporto, Totti ha improvvisamente aperto lo sportello dell’auto e ha depositato il Tapiro sul bordo della strada, abbandonando il simbolico trofeo con una chiara nota di disappunto.