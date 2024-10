Striscia La Notizia: Tapiro D’Oro a Francesco Totti dopo essere stato avvistato con la Jacobelli, l'ex capitano indispettito

Gossip TV

Questa sera a Striscia la notizia (in onda su Canale 5 alle 20.35), il famoso Tapiro d’Oro verrò assegnato a Francesco Totti, dopo che il settimanale Gente lo ha sorpreso pochi giorni fa mentre usciva da un hotel di Roma in compagnia della giornalista Marialuisa Jacobelli.

Francesco Totti riceve il Tapiro D'Oro da Valerio Staffelli ma si mostra molto infastidito

Totti, appena rientrato da Miami con la compagna Noemi Bocchi, è stato intercettato in aeroporto da Valerio Staffelli, inviato di Striscia, il quale ha cercato di ottenere qualche dichiarazione sulla vicenda. Con un sorriso forzato e visibilmente infastidito, Totti ha risposto in modo evasivo, commentando ironicamente:

"Voi sapete tutto meglio di me. E comunque io non prendo più Tapiri".

Noemi Bocchi, invece, si è mostrata più disponibile e, alla domanda di Staffelli su come il suo compagno avesse spiegato la situazione delle foto, ha risposto con calma: "Non ne ha avuto bisogno". Subito dopo, la coppia è salita in auto portando con sé il Tapiro d’Oro, ma, in un gesto inaspettato, Totti ha improvvisamente aperto lo sportello e lasciato il premio sul bordo della strada, proprio mentre stavano per lasciare l’aeroporto.

Qualche giorno fa, Francesco Totti e la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli sono stati immortalati mentre lasciavano lo stesso hotel a Roma. La foto, pubblicata in esclusiva dal settimanale Gente, ha scatenato un vero e proprio clamore mediatico, con una copertina d’effetto che titola provocatoriamente: "Totti ci ricasca?". Un riferimento esplicito, che ha subito acceso ipotesi e dubbi su un possibile legame tra l’ex capitano della Roma, fresco di divorzio da Ilary Blasi, e la Jacobelli, nonostante la sua relazione stabile con Noemi Bocchi.

Intervistata dal settimanale in merito agli scatti, Marialuisa Jacobelli ha confermato, senza troppi giri di parole, la natura del rapporto con Totti, dichiarando: "Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente". Ha aggiunto poi un sintetico, ma chiaro, "Sì, abbiamo una liaison", confermando così la frequentazione con l’ex calciatore e lasciando poco spazio a ulteriori interpretazioni.

Il servizio completo con le immagini e i dettagli della consegna del Tapiro andrà in onda questa sera la Striscia la notizia su Canale 5 alle 20.35.