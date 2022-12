Tommaso Zorzi, alle velate accuse dell'ex Tommaso Stanzani lui risponde così

Gossip TV

L'ex gieffino Tommaso Zorzi e il ballerino di Amici Tommaso Stanzani si sono lasciati da qualche mese, ma non mancano le frecciatine sui social. All'ultima lanciata da Stanzani, Zorzi ha deciso di rispondere così. Vediamo cosa ha detto.

A quanto pare non si placano le polemiche tra i due ex Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi: dopo l'ultima frecciatina sui social da parte del ballerino di Amici, l'ex gieffino ha deciso di rispondere a muso duro.

Tommaso Zorzi contro l'ex Tommaso Stanzani: "Vedo che c'è un gran parlare..."

Vi abbiamo raccontato di come Tommaso Stanzani si è lamentato sui social della tossicità di certi commenti che gli hanno rivolto. Il ballerino ha sottolineato che, da dopo l'uscita dalla programma di Maria De Filippi, è stato fortemente .criticato, perdendo progressivamente il favore del pubblico. Ultimamente, inoltre, è scomparso dai social - ma non c'entra Zorzi - proprio perché voleva allontanarsi dalla tossicità del mondo del web e da queste accuse gratuite.

In questo periodo, poi, è impegnato nel corpo di ballo dello show mattutino di Fiorello, Viva Rai 2, dove si esibisce insieme a diversi ex colleghi del talent show di Canale 5. Sull'ex fidanzato non ha rilasciato alcun commento, tanto che apparentemente sembrano essere in buoni rapporti, nonostante i presunti tradimenti dell'ex gieffino, pizzicato quando erano ancora insieme in discoteca con un altro.

Questa serenità, però, è stata incrinata proprio da Tommaso Zorzi che nelle scorse ore ha pubblicato delle storie su Instagram, dove lanciava delle non troppo velate frecciatine all'ex Stanzani. Le storie sono accompagnate da un invito a non fare polemica e che non si riferiscono a nessuno in particolare, ma a molti non è sembrato per niente così:

"Vedo che ultimamente sui social c'è una tendenza a vittimizzarsi molto, nel senso che io sono il primo che condanna il bullismo o cyberbullismo, li ho subiti entrambi, trovo che siano deprecabili, però noto anche che tante volte l'amplificatore che diamo a questi fenomeni siamo proprio noi. Nel senso che se tu mi scrivi una cattiveria, la leggono in 10, se io parlo di te che mi scrivi una cattiveria, ne parlano in centomila."

L'ex gieffino e conduttore ha voluto perciò sottolineare che nel riportare le cattiverie che i bulli rivolgono, tendiamo a ingigantire la questione e potrebbe passare un messaggio negativo.