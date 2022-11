Tommaso Zorzi e il nuovo flirt. Chi è il misterioso Walter?

Gossip TV

Dopo la rottura con il compagno Tommaso Stanzani, Tommaso Zorzi potrebbe avere un nuovo interesse nella sua vita. Si tratterebbe di un uomo misterioso, di cui conosciamo il nome Walter. Vediamo cosa è successo.

Solo poche settimane fa Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno lasciato trapelare di non essere più una coppia. Ora, sembra che nella vita del primo sia apparso un misterioso nuovo flirt. Di chi si tratta?

Tommaso Zorzi, c'è un nuovo amore nella sua vita?

La storia d'amore con il ballerino di Amici aveva fatto sognare i fan e si era parlato addiritura di convinvenza. Anzi, probabilmente la coppia aveva già iniziato a convivere, dato che con la rottura Tommaso Stanzani era stato visto portar via i suoi effetti personali dalla casa di Milano di Tommaso Zorzi. Eppure, l'amore non è durato e da ormai qualche mese si vociferava che la relazione fosse ormai giunta al capolinea.

E, ora, a confermarlo ulteriormente, c'è una nuova presenza nella vita di Tommaso Zorzi: un uomo misterioso di cui si sa pochissimo.

A dare l'annuncio del nuovo flirt ci hanno pensato le pagine Instagram di Deianira Marzano e The Pipol che hanno parlato di una frequentazione tra Tommaso Zorzi e un misterioso uomo di nome Walter. Secondo quanto riferito da The Pipol, Zorzi avrebbe iniziato a seguire su Instagram il sedicente Walter e che i due siano stati visti spesso in giro per locali: