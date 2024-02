Tomaso Trussardi replica piccato al comunicato di Chiara Ferragni, spuntano le Foto!

Gossip TV

Tomaso Trussardi e Chiara Ferragni hanno un flirt? Nessun rapporto tra loro ma l’imprenditore non gradisce il comunicato dell’influencer, e pubblica alcune foto su Instagram.

Da quando è trapelata la notizia della separazione imminente tra Chiara Ferragni e Fedez, hanno iniziato a piovere diversi gossip sulla coppia e sulla imprenditrice digitale, associata anche al nome di Tomaso Trussardi. Mentre lei smentisce con un secco comunicato, lui mostra le foto insieme ma nega il flirt. Ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, lui non gradisce il Comunicato e…

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. La crisi era nell’aria da quando l’influencer è rimasta coinvolta nell’affaire Balocco, indagata per truffa aggravata e si è estraniata dalla vita sociale per dedicarsi ai figli e ai suoi outfit. Nelle ultime ore, alcuni noti settimanali e portali di gossip hanno riportato che la causa della separazione dal rapper sia anche da attribuire ad una liaison tra Chiara e un noto imprenditore, che Dagospia ha individuato in Tomaso Trussardi, l’ex marito di Michelle Hunziker. Immediata la replica di Chiara e del suo staff, che hanno smentito con un secco comunicato.

Comunicato che sembra non aver fatto particolarmente piacere a Trussardi che, sebbene si dissoci dal love affaire con la Ferragni, ci tiene a precisare che fu lui uno dei primi ad invitarla alle sfilate agli esordi della sua carriera. Insomma, Tomaso non ha gradito che l’influencer non abbia speso più di due parole per lui, magari anche con un riferimento alla loro collaborazione lavorativa che, invece, lui ci ha tenuto a sottolineare. Ed ecco che l’ex della Hunziker ha pubblicato su Instagram, nelle sue Ig Stories, anche alcune foto proprio con una giovanissima Chiara ai suoi esordi come blogger, rincarando la dose.

Mossa che ha suscitato ilarità nel popolo del web, dal momento che Ferragni in un momento così delicato è riuscita a far imbestialire uno dei pilastri dell’imprenditoria della moda italiana. Nel frattempo, lei ha rilasciato una lunga intervista al Corriere, parlando di quanto accaduto poco prima di Natale, ribadendo la sua buona fede e il suo impegno nel devolvere ogni fondo proveniente da questa vicenda a favore della beneficienza. Totalmente opposto l’approccio di Fedez che, dopo essersi fatto vedere completamente solo alla sfilata di Versace alla Milano Fashion Week, non ha più toccato l’argomento separazione.