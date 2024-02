Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi? Lo staff di lei smentisce

Gossip TV

Lo staff dell'imprenditrice ha subito smentito con una nota diffusa all'ANSA le voci circolate in queste ore di una presunta relazione tra Chiara Ferragni e l'imprenditore Tomaso Trussardi.

Dopo il gossip esploso sulla presunta rottura tra Chiara Ferragni e Fedez, nelle ultime ore si è parlato insistentemente di un nuovo amore accanto l'imprenditrice, i cui indizi si sono indirizzati sul noto imprenditore Tomaso Trussardi.

Davide Maggio, ospite a Pomeriggio 5, ha riferito di un uomo senza rilevarne l'identità, che "l'avrebbe già consolata per bene" . Il giornalista ha fornito alcuni indizi che hanno portato all'erede della maison di moda ed ex marito di Michelle Hunziker.

"Per quanto mi riguarda, la Ferragni c'è chi l'ha consolata per bene. Più indizi? Sai cos'è Myrta, io preferisco parlare quando gli indizi arrivano a tre. Per il momento sono due, forse anche due e mezzo" ha dichiarato Maggio per poi suggerire all'inviato del talk show, Michel Dessì, di cercare in "Piazza della Scala" che sarebbe proprio il posto in cui sorge il Ristorante Trussardi.

L'indiscrezione è stata quasi immediatamente smentita dallo staff di Chiara Ferragni che ha diramato una nota stampa diffusa dall'ANSA in cui si legge:

"Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show cinque o sei anni fa"

Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, due anni fa, aveva informato che tra i due era nata un'amicizia dopo la separazione di Trussardi con Michelle Hunziker.

" Trussardi sta superando questo momento difficile grazie alla famiglia e agli amici. Forse non tutti sanno che, in particolare, si è avvicinato negli ultimi tempi all'amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato."