Tim Summer Hits, rumors di relazioni segrete nel dietro le quinte del programma? Ecco l'indiscrezione

Stando ad alcuni rumors, sembra che nel dietro le quinte di Tim Summer Hits siano nate due nuove coppie. Ecco di chi si tratta!

In attesa dell'ultimo appuntamento con Tim Summer Hits, uno degli eventi musicali più seguiti di questa estate, arrivano rumors di alcune relazioni nate dietro le quinte del programma. Di chi stiamo parlando?

Tim Summer Hits, due nuove coppie nate tra i concorrenti?

Non è certo la prima volta che sentiamo parlare di relazioni nate nell'oscurità del dietro le quinte di un evento, anche se, negli ultimi tempi, sono arrivate più segnalazioni di litigi e incomprensioni che di nuove coppie. Ne è un caso quello che sembra essere successo durante Amici Full Out, lo spettacolo dell'estate romana avvenuto l'11 giugno, durante il quale gli allievi di Amici di Maria De Filippi si sono esibiti tutti insieme sul palco.

Da alcuni filmati e indiscrezioni, è stato notato come, durante l'esibizione di Aaron Cenere, Wax - allievo di Arisa - si sia rifiutato di applaudire e incitare la folla come gli altri colleghi e, in un successivo filmato, i fan hanno letto il labiale del cantante e scoperto che rivolgeva diverse parole pesanti contro Aaron. Ad Amici Full Out si è consumata anche la faida tra Maddalena Svevi e Angelina Mango: quest'ultima, infatti, ha smesso di seguire sui social la ballerina, ex fidanzata del vincitore di questa edizione, scegliendo di non replicare a nessuno dei rumors circolanti su di loro.

Angelina Mango è, inoltre, anche una delle protagoniste del rumors sulle coppie nate durante il Tim Summer Hits: a riportare l'indiscrezione è Dagospia, secondo cui tra la seconda classificata del talent e un noto cantante ci sarebbe del tenero: stiamo parlando di Tananai, con cui pare che Mango si sia scambiata diversi sguardi. Ma il sito di Roberto D'Agostino ha uno scoop anche su Achille Lauro e Ana Mena.

Ecco cosa ha dichiarato:

"Dietro le quinte dei Tim Summer Hits grande affiatamento tra Achille Lauro e Ana Mena. Notati anche gli sguardi tra Tananai e Angelina Mango. Solo maici? Bisognerebbe chiedere ai conduttori Nek e Andrea Delogu"

Nel caso di Angelina, tuttavia, i fan sanno molto bene che la giovane artista è felicemente fidanzata e lo stesso Tananai è stato paparazzato nei giorni scorsi con la sua compagna, durante un momento di relax. Che si tratti di amicizia e stima professionale? Per il momento, sembra che sia davvero così.