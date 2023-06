Amici 22, Aaron si esibisce al concerto Full Out di Roma: la reazione di Wax fa discutere

Gossip TV

Durante l'esibizione di Aaron Cenere al concerto Full Out di Amici a Roma, Wax ha mostrato un atteggiamento che sta facendo discutere. Ecco cosa è successo.

Domenica 11 giugno a Roma si è tenuto un evento nell'ambito di Rock in Roma: alcuni degli allievi di Amici si sono esibiti sul palco, in un concerto condotto da Giulia Stabile, Isobel Kinnear e da Nicolò De Devitiis. Tra le varie esibizioni, c'è stata anche quella di Aaron Cenere, allievo del team di Rudy Zerbi e tra le varie reazioni degli ex compagni sta facendo discutere quella di Wax.

Amici 22, Aaron si esibisce: applausi ed entusiasmo...eccetto da parte di Wax!

Al concerto si sono esibiti diversi ex allievi della ventiduesima edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi: il vincitore Mattia Zenzola, Maddalena Svevi, Aaron, Piccolo G, Federica Andreani, Alessio Cavaliere, Benedetta Vari, Wax e Angelina Mango. Tanti ospiti durante l'evento, come Alessandra Celentano che si è presentata a sorpresa sul palco...per una lezione di ballo alla sbarra per i ragazzi! Tra le varie esibizioni sta facendo molto discutere quella di Aaron Cenere: non tanto per la performance in sé, quanto per la reazione di uno dei suoi ex compagni.

Wax, infatti, che si è divertito e ha ballato a ogni esibizione dei compagni per tutta la serata, quando è arrivato il momento dell'esibizione di Aaron si è seduto e non ha accennato neppure a un battito di mani. La sua totale indifferenza ha scatenato diversi commenti sul web, dato che i fan si sono chiesti se per caso i due avessero litigato. Chi ha seguito il programma sa che, spesso, i due si sono scontrati a causa dell'atteggiamento del cantante di Arisa verso il resto degli altri allievi e non sono mancate le frecciatine e le liti. Ma, sembrava che i rapporti si fossero distesi. La reazione di Wax all'esibizione di Aaron è stata ripresa in un video, diventato virale su TikTok e che sta facendo molto discutere.

Scopri le ultime news su Amici