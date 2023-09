Teo Mammucari parla dell'addio a Mediaset: "Non ci sono novità e lavora gente come Enrico Papi senza risultati"

Gossip TV

Teo Mammucari, intervistato da Il Messaggero, ha parlato del motivo per cui ha deciso di lasciare Mediaset al timone de Le Iene e nella giuria di Tu Si Que Vales.

Teo Mammucari sull'addio a Mediaset: "Non è questione di soldi, ma se non ti danno un programma ti dovrebbero spiegare perché"

Una lunga intervista in cui ha spiegato di aver preso una decisione importante in seguito ad alcune proposte fatte e a quanto pare inascoltate. Il conduttore ha lasciato l'azienda di Cologno dopo aver preso atto che non c'è la volontà di sviluppare nuove idee.

"Ho avuto il coraggio di lasciare Mediaset, Le Iene e Tu sì Que Vales - ha dichiarato Mammuccari - Quanti lo farebbero? Eppure qualcuno pensa che io sia stato mandato via. No, non posso lavorare dove non si fa niente di nuovo da 30 anni"

"Sei anni di Tu sì que vales in mezzo a De Filippi e Scotti – a cui sarò sempre grato – sono stati la consacrazione della mia carriera. Ma, amici di Mediaset, qual era l’alternativa Mi dicevano: se fai Tu sì que vales anche quest’anno, ti diamo Le Iene. Ma Le Iene di oggi non hanno più bisogno di me. Allora ho chiesto a Mediaset: “Posso fare un programma mio?”. La risposta? mi hanno chiesto di fargli uno sconto economico. Uno sconto rispetto ai soldi che dovevo prendere. “Ma come, non dobbiamo parlare del programma?”. Non è questione di soldi, ma se non ti danno un programma ti dovrebbero spiegare perché."

Il conduttore ha parlato anche di Enrico Papi che quest'anno sarà al timone de La Pupa e il Secchione, e di altri due progetti in casa Mediaset:

"Soprattutto se gente come Enrico Papi continua ad avere spazio anche senza risultati. Io perché non vengo considerato? Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti ha detto: “Tra le novità c’è che Gerry Scotti farà…”. Ho pensato “che bello, chissà cosa farà di nuovo il mio amico Gerry”. “La Ruota della Fortuna”. Mi si è gelato il sangue. È uno scherzo? Se al popolino vogliamo dare la solita pappa per 30 anni va bene, ma non si chieda a un artista come me perché cambia. Oggi il futuro sono il Grande Fratello e La Ruota della Fortuna. Capisce?"

Nessun litigio con Davide Parenti, ha poi tenuto a precisare:

"Non ho mai litigato con nessuno né a Tu sì que vales né a Le Iene. Non ho litigato con Parenti, che invece ha litigato con tutti i conduttori de Le Iene. “Il mio ruolo è fare i lanci? E allora fateli fare ad un altro”. Quando sono andato via non l’ha presa bene. Di me diceva che ero il più bravo mai avuto."

Il 21 ottobre prossimo, Mammucari sarà tra i concorrenti della diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle:

"Mi ero trovato benissimo a Il cantante mascherato, vinsi la prima edizione. Non so ballare, ma posso imparare. Mi metto a disposizione per fare show. Milly è una signora e ha grande umanità. Dopo Ballando? Proporrò cose mie, spero di trovare ulteriori spazi su Rai1 o Rai2"