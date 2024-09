Temptaton Island, una segnalazione svela cosa è successo tra Sara e Fabio dopo il programma

Gossip TV

Il falò tra Sara e Fabio si è concluso con un'inaspettata uscita di coppia. Ma una segnalazione svela cos'è successo alla coppia dopo Temptation Island!

Pochi falò hanno scioccato il pubblico di Temptation Island come quello di ieri, martedì 17 settembre, tra Sara El Moudden e Fabio Mascaro. Dopo aver scoperto in diretta, durante un pinnettu, del tradimento del fidanzato, Sara ha chiesto di incontrarlo per un falò, nel corso del quale gli ha rinfacciato il male subito. Tuttavia, nel giro di poco ha anche annunciato la sua intenzione di uscire dal programma di Canale5 con lui, lasciando senza parole i fan.

Temptation Island, tra Sara e Fabio com'è finita? Arriva una segnalazione che svela l'epilogo della coppia

Sara ha scritto alla redazione del programma condotto da Filippo Bisciglia perché desiderava comprendere in che direzione stesse andando la sua relazione con Fabio, con cui è fidanzata da un anno. I due hanno vissuto sempre un rapporto a distanza, poiché Sara vive a Ravenna e Fabio a Catanzaro e nei mesi in cui sono stati insieme è sempre stata Sara a viaggiare per raggiungerlo e stare con lui. Durante la sua permanenza nel villaggio delle fidanzate, Sara ha dovuto assistere all'ammissione di Fabio di averla tradita poco prima di entrare a Temptation Island.

Una rivelazione che i fan speravano portasse a un addio tra i due, ma che, invece, al falò di confronto si è conclusa con l'uscita in coppia di entrambi, anche se Sara ha voluto mettere in chiaro le cose: non ha preso questa decisione per tornare con Fabio, ma perché intende chiudere la loro storia e ha bisogno di alcune risposte.

Nelle ore precedenti alla messa in onda della puntata, Deianira Marzano ha condiviso sul suo account Instagram una segnalazione che svelerebbe cosa è successo a Sara e Fabio dopo l'uscita da Temptation Island.

Sara e Fabio ancora insieme dopo l'addio a Temptation Island? Ecco l'ultima indiscrezione

La segnalazione condivisa dall'esperta di gossip rivelerebbe non solo com'è finita tra Sara e Fabio, in attesa di vedere la coppia un mese dopo, ma anche che i due hanno violato il regolamento del programma. L'indiscrezione che è stata riportata a Marzano da parte di un utente anonimo mostra i due insieme in vacanza a Ibiza, con tanto di video e foto a conferma della loro presenza sull'isola.

Questo viola chiaramente i termini che i protagonisti del reality sono tenuti a rispettare: fino alla fine della trasmissione non dovrebbero farsi vedere in giro e insieme. Ma, stando alla segnalazione, non solo Fabio e Sara sono tornati a essere una coppia, ma hanno anche ignorato i termini del regolamento della trasmissione:

"Deia in questo video ci sono Fabio e Sara , ma il programma deve ancora iniziare e loro si vedono già insieme a Ibiza, quindi sono usciti insieme. Sbaglio va contro il regolamento?"

