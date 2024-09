Temptation Island, il falò di confronto surreale di Sara e Fabio: la scelta di lei spiazza e delude tutti (VIDEO)

Gossip TV

Colpo di scena a Temptation Island: Sara scopre di essere stata tradita da Fabio, chiede il falò di confronto anticipato e alla fine decide di lasciare il programma insieme al suo fidanzato.

Fabio Mascaro e Sara El Moudden sono stati i protagonisti indiscussi della seconda puntata di Temptation Island. A spiazzare tutti, però, è stato il comportamento della ragazza che, dopo aver scoperto di essere stata tradita pochi giorni prima di sbarcare in Sardegna, ha deciso di lasciare il programma insieme al suo fidanzato.

Sara e Fabio a confronto: volano offese e accuse al falò

La seconda puntata di Temptation Island, andata in onda ieri martedì 17 settembre 2024 su Canale 5, è stata a dir poco scoppiettante. Largo spazio a Fabio Mascaro e Sara El Moudden che si sono resi protagonisti di un falò di confronto davvero surreale. Ma facciamo un passo indietro. La situazione tra i due è completamente degenerata quando lui ha confessato di aver tradito la sua fidanzata poche settimane prima dell'ingresso nel programma.

Una confessione che ha letteralmente destabilizzato Sara che, dopo essersi lasciata andare a un pianto disperato, ha deciso di richiedere un confronto immediato: "Non ha la più pallida idea di cosa sia l'amore, darlo e riceverlo. Voglio il falò, non accetto un no, sia chiaro". Dopo i vari tentativi di Filippo Bisciglia, Fabio ha deciso di presentarsi al falò. La ragazza è un fiume in piena:

Leggi anche Lino Giuliano finisce nel mirino di Francesco Chiofalo

Adesso ti faccio vedere io come sono rude…Mi sono sentita sbagliata quando a me invece interessava solo darti amore, alla fine la stron*a ero io! Ho visto come mi hai dipinta, poi vengo a scoprire questa roba? E io ero la pazza [...] Tu 48 ore prima eri nel letto con me, testa di ca**o, te ne rendi conto? Non solo non affronti le situazioni ma soprattutto mi tradisci con le tipe. Sappi che voglio sapere quando, dove e con chi è successo, voglio prorpio vedere cosa mi hai raccontato quel giorno...

La scelta inaspettata di Sara

Volano stracci al falò di confronto tra Sara e Fabio a Temptation Island. La vicinanza con la tentatrice Raffaella, poi, ha mandato su tutte le furie la giovane che si è avvicinata con fare minaccioso provocando la reazione immediata di Filippo Bisciglia, che ha portato i due a prendere una decisione finale. Ed è proprio in quel momento che è arrivato il vero colpo di scena. Dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato e averlo accusato tutto il tempo, Sara ha deciso di uscire insieme a lui: "Ho bisogno di risposte…Per rispetto verso me stessa e per togliermi ogni dubbio ti dico con lui. Ma perché voglio sapere i dettagli di ogni cosa". Una scena surreale, che ha fatto storcere il naso a tutti i telespettatori.

Scopri le ultime news su Temptation Island.