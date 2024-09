Temptaton Island, è già finita tra Vittoria Bricarello e Simone Dell'Agnello? Spunta una segnalazione!

Vittoria Bricarello e Simone Dell'Agnello siono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Il tentatore si è avvicinato a Vittoria durante il suo percorso nel reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia. I due hanno deciso di vivere la loro storia fuori dal programma, ma sembra, stando a una recente segnalazione, che la loro storia sia già giunta al capolinea.

Un rumor riporterebbe che tra Vittoria Bricarello e Simone Dell'Agnello sarebbe già terminata la relazione. Vittoria aveva preso parte al programma insieme al fidanzato Alex Petri. I due avevano deciso di partecipare alla trasmissione perché stavano vivendo un periodo di crisi e volevano comprendere se la loro storia potesse continuare. Tuttavia, nel corso della permanenza in Sardegna, Alex ha instaurato un certo legame con la single Nicole e Vittoria si è a sua volta avvicinata a Simone.

Quando Alex ha visto alcuni atteggiamenti intimi tra la fidanzata e il tentatore ha chiesto un falò di confronto e nel corso di questo falò Alex e Vittoria si sono lanciati pesanti accuse, decidendo poi di lasciarsi del tutto. Un mese dopo, Vittoria e Simone hanno annunciato di aver iniziato una frequentazione. Ma, a distanza di pochi mesi, sembra che questa relazione sia già giunta al termine.

Secondo una segnalazione riportata da Deianira Marzano, Simone avrebbe tradito più volte Vittoria e quest'ultima, pur ignorando le voci, non si è trattenuta dal lanciare frecciatine all'ex tentatore. Ora, però, sembra davvero che la frequentazione tra i due sia giunta al termine. Oltre alla segnalazione, infatti, i fan hanno notato un dettaglio molto importante: sui social, Vittoria e Simone hanno smesso di seguirsi.

Un mese dopo la fine di Temptation Island, Simone Dell'Agnello e Vittoria Bricarello sono usciti allo scoperto. A confermare la loro frequentazione è stato il tentatore che su Instagram, rispondendo alle curiosità dei fan, ha ammesso:

In realtà i primi giorni sono stato molto nel mio, ho parlato di più con Siria perché viveva anche lei in Toscana. Sole che mentalmente eravamo molto lontani, sarà anche per l’età. Poi un giorno mi sono ritrovato in spiaggia con Vittoria, abbiamo parlato di cani, ho pianto. E non so, è scattato qualcosa e ci siamo iniziati a guardare con occhi diversi"