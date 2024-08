Temptation Island, il tentatore Simone Dell'Agnello svela come procede la conoscenza con Vittoria Bricarello

Gossip TV

Simone Dell'Agnello, tentatore di Temptation Island, conferma si star frequentando Vittoria Bricarello e svela alcuni retroscena sul programma condotto da Filippo Bisciglai.

Nel villaggio delle fidanzate di Temptation Island è scattato il colpo di fulmine tra Vittoria Bricarello, nel programma in coppia con il fidanzato Alex Petri, e il tentatore Simone Dell’Agnello. Tra i due è nata una storia d’amore o il flirt è già giunto al capolinea? A spiegare la situazione ci ha pensato l’affascinante tentatore, che ha svelato anche un retroscena sulla sua esperienza nel reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Vittoria finisce tra le braccia di Simone

La stagione di Temptation Island si è conclusa con picchi di share incredibili e un’enorme risposta social, segno che il pubblico di Canale 5 è ancora appassionato al format condotto da Filippo Bisciglia che infiamma l’estate italiana. In attesa del ritorno di Temptation Island con una nuova edizione a settembre, c’è grande curiosità attorno alle coppie che hanno regalato incredibili colpi di scena, come quella composta da Vittoria Bricarello e Alex Petri. È stata proprio lei a scrivere alla redazione sentendosi completamente esclusa dall’uomo che amava, che le ha sempre dimostrato di avere più dubbi che certezze nei suoi confronti. Dopo aver visto Alex avvicinarsi alla single Nicole, Vittoria ha cambiato completamente rotta e ci ha regalato un inaspettato colpo di scena, finendo nelle braccia di Simone D’Agnello. I due stanno insieme dopo il programma? Interrogato dai fan su Instagram, l’affascinante tentatore ha ammesso:

“In realtà i primi giorni sono stato molto nel mio, ho parlato di più con Siria perché viveva anche lei in Toscana. Sole che mentalmente eravamo molto lontani, sarà anche per l’età. Poi un giorno mi sono ritrovato in spiaggia con Vittoria, abbiamo parlato di cani, ho pianto. E non so, è scattato qualcosa e ci siamo iniziati a guardare con occhi diversi”.

Insomma, l’intenzione di Vittoria non era palesemente quella di rinunciare ad Alex ma le cose sono rapidamente cambiate, anche grazie alla complicità inattesa che è nata con Simone e che ancora provano l’una per l’altro.

Temptation Island, Simone conferma il flirt con Vittoria

Vittoria Bricarello e Simone Dell’Agnello si sono presentati insieme davanti a Filippo Bisciglia per l’intervista del mese dopo Temptation Island, e sembra che la loro relazione continui ma con i giusti tempi. Mentre Lino Giuliano spara a zero sull’ex Alessia Pascarella, con la quale sembra si ritroverà a convivere h24 nella casa del Grande Fratello Vip per volere di Alfonso Signorini, Simone ha raccontato su Instagram di continuare la conoscenza con Vittoria.

“Dopo il programmi sì ci siamo visti. Lei è venuta da me, e io sono andato da lei. Ci stiamo frequentando ma con i temi e pi modi giusti, nel rispetto nostro e di altre persone. Vittoria nel villaggio l’ho vista soffrire tanto, adesso mi piace vederla sorridere. Lei è molto gentile e generosa, si merita tanto”.

Insomma, Simone e Vittoria fanno sul serio ma non hanno fretta di inquadrare il loro rapporto. Il tentatore ha poi ammesso che, avendo visto quanto le fidanzate hanno sofferto nel villaggio di Temptation Island, ha voluto chiarire alcune cose anche con la sua storica ex con la quale si è lasciato dopo otto anni di relazione. Decisamente un gesto maturo.

Scopri le ultime news su Temptation Island.