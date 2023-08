Temptation Island Winter, il pubblico di Canale 5 non ci sta: c’entra Filippo Bisciglia

Gossip TV

Si moltiplicano le proteste degli spettatori di Canale 5 che vorrebbero Filippi Bisciglia alla conduzione di Temptation Island Winter.

La presentazione dei palinsesti Mediaset per il nuovo anno televisivo, ha svelato al pubblico una novità inattesa quanto gradita. Temptation Island tornerà con una versione Winter dopo il successo di quella estiva, condotto da Filippo Bisciglia. Si mormora, tuttavia, che il presentatore non sarà presente e questo ha iniziato a far infuriare tutti i telespettatori che vorrebbero vederlo nuovamente su Canale 5 al più presto.

Temptation Island Winter, il pubblico insorge contro il cambio di conduzione

Dopo un anno di stop che ha reso decisamente meno entusiasmante la stagione estiva di Canale 5, Temptation Island è tornato e lo ha fatto incassando uno share stellare in termini di ascolti, con la conduzione dell’amatissimo Filippo Bisciglia. Il conduttore romano si è mostrato nuovamente perfetto per il ruolo di traghettatore nel viaggio dei sentimenti delle coppie, anche durante i falò più duri e controversi. Bisciglia, infatti, riesce a dosare una sana dose di consigli a una maschera di totale neutralità quando si tratta di pendere da una parte o l’altra, lasciandosi andare solo di tanto in tanto a qualche giudizio un po’ più forte ma sempre costruttivo.

Insomma, Filippo piace ed è per questo che quando è stata annunciata la decisione di Mediaset di replicare il successo del format con la messa in onda di Temptation Island Winter, tutti si sarebbero aspettati di vedere riconfermato il romano. Secondo quanto rivelato da Dagospia, invece, sarebbe Lorella Cuccarini la presentatrice in pole per la conduzione della versione invernale del reality dei sentimenti. Una decisione che proprio non piace agli spettatori di Canale 5: tante le proteste sul web, così come i fan di Bisciglia che hanno detto chiaro e tondo che non seguiranno il programma senza la sua presenza.

Mediaset si trova così davanti una protesta in piena regola e la Rete potrebbe dover scegliere di assecondare il pubblico per garantirsi uno share pari a quello estivo, soprattutto perché il palinsesto invernale è ben più ostico e ha ben più competitors con i quali scontrarsi. Nel frattempo, sembra che a Temptation Island Winter ci sarà anche qualche coppia Vip, ma chi si candiderà per scoprire se la sua relazione può essere salvata o se è meglio finirla per sempre?

