Temptation Island Winter, per l'edizione invernale ci saranno diverse coppie vip?

Arrivano nuove indiscrezioni su Temptation Island Winter, versione invernale del format di successo. Vediamo insieme i dettagli!

Temptation Island si è concluso solo lunedì, 31 luglio, ma già si iniziano a diffondere i primi rumors su Temptation Island Winter, la versione invernale del format di Canale5 ideato da Raffaella Mennoia.

Temptation Island Winter, tra i concorrenti anche note coppie vip?

L'ultima puntata della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia ha registrato un numero di ascolti impressionante: oltre 3 milioni di spettatori e 40% di share. Il programma si è rivelato ancora una volta una scommessa vinta e già fervono i preparativi per la versione invernale, prevista per gennaio 2024. Alla conduzione del reality potrebbe non tornare Filippo Bisciglia, ma ci sarebbe un altro nome del mondo dello spettacolo che potrebbe prendere il timone del programma. Si tratta di un'amata showgirl del mondo dello spettacolo e prof della scuola di Amici: Lorella Cuccarini!

Al momento non è ancora chiaro come si svolgerà il programma, ma è certo che partirà dopo la pausa natalizia e, stando alle parole di Amedeo Venza, sembra che la redazione sia già in attività per trovare le prossime coppie di concorrenti, con una postilla importante: tra le coppie ci potrebbero essere di vip. Questo è quanto ha riportato Venza sul suo profilo Instagram:

"Temptation Island è appena terminato, ma la grande macchina di questo programma non si ferma e tra qualche settimana ripartono i casting dell'edizione invernale! Si vocifera che dovrebbero essere anche nomi famigliari al pubblico di Canale5"

Dalle parole di Venza è evidente che potremo davvero ritrovare coppie a noi note, magari ex concorrenti di Uomini e Donne o coppie nate all'interno del Grande Fratello Vip! Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli!

