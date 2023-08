Temptation Island, Vittoria Egidi torna a parlare del tradimento nei confronti di Daniele De Bosis

Gossip TV

L'ex concorrente di Temptation Island Vittoria Egidi è tornata a parlare del tradimento nei confronti di Daniele De Bosis. Ecco cosa ha dichiarato!

L'ultima puntata di Temptation Island ha visto la fine della storia tra Vittoria Egidi e Daniele De Bosis: la coppia, infatti, ha deciso di uscire separatamente dal programma di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia, dopo che Daniele ha assistito al tradimento della fidanzata con il tentatore Edoardo.

Temptation Island, Vittoria Egidi torna a parlare del tradimento ai danni di Daniele De Bosis

A distanza di qualche settimana dalla fine del programma, Vittoria Egidi è tornata a parlare del tradimento ai danni dell'ex fidanzato Daniele De Bosis: durante l'ultima puntata il pubblico aveva assistito ai baci all'interno della casa dei tentatori tra Egidi e l'ex tentatore Edoardo. Alla fine del percorso, Vittoria aveva realizzato di non essere innamorata di Daniele e lui, ferito per il tradimento, l'aveva lasciata al falò di confronto.

Nelle scorse ore, Vittoria, rispondendo ad alcune curiosità dei fan, aveva commentato il suo tradimento nella trasmissione e parlando dei giudizi negativi ricevuti, aveva affermato che gran parte delle persone che l'avevano offesa per il suo errore nella trasmissione:

"Sono dei cornificatori seriali che non sanno neanche cosa vuol dire rispetto"

Quando era tornata, dopo un mese dalla fine del programma, per raccontare come stesse, Vittoria aveva ammesso di aver commesso un errore e sperava che in un domani tra lei e Daniele ci sarebbe stato un futuro. Al momento, De Bosis non frequenta nessuna, ma sta ritrovando la sua serenità personale, mentre la Egidi ha stretto amicizia con il tentatore Daniele Schiavon, che ha definito un amico autentico e sincero.

