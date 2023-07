Temptation Island, Daniele furioso di fronte all'intimità di Vittoria e del single Edoardo: "Sono disgustato"

Gossip TV

L'ultima puntata di Temptation Island inizia già con un dramma: durante il primo pinnettu Daniele ha assistito alla complicità sempre maggiore tra Vittoria ed Edoardo. Vediamo insieme cosa è successo!

Nell'ultima puntata di Temptation Island, l'amatissimo reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia, abbiamo assistito agli sviluppi tra Daniele e Vittoria. I due sono fidanzati da 4 anni e Daniele ha scritto al programma perché da un anno a questa parte Vittoria gli chiede con insistenza un figlio, ma secondo il De Bosis non sono pronti a un passo così importante, soprattutto, a causa dei continui litigi.

Temptation Island, Daniele furioso al pinnettu: Vittoria pronta a lasciarlo?

Daniele ha assistito alla crescente intesa tra la fidanzata Vittoria e il single Edoardo: oltre agli insulti che la fidanzata gli ha rivolto - chiamandolo rozzo e volgare - De Bosis ha assistito anche all'intesa tra Vittoria e il tentatore: entrambi non si risparmiavano con gli abbracci e le carezze, tanto che lo stesso Daniele, al falò dei fidanzati, ha ammesso di non riconoscere più la fidanzata:

"Mi fa schifo, se continua così a casa torna senza di me"

Ma, nell'ultima puntata della trasmissione, a Daniele sono state mostrate nuove immagini, durante il pinnettu, che lo hanno portato a reagire con violenza, lanciando diversi oggetti nel villaggio dei fidanzati. De Bosis ha assistito ai continui approcci di Vittoria con Edoardo, osservando come la fidanzata lo cercasse, anche nella casa dei single, per avere attenzioni e lasciarsi andare a diversi atteggiamenti anche intimi, recandosi nella casa e abbracciandolo di continuo. Daniele non è riuscito a nascondere la delusione:

"Ho i battiti del cuore a tremila, mi fa schifo. Non ce la faccio. Lo va a svegliare la mattina, gli fa i grattini. Cose che a me non ha mai fatto. Sono solo schifato. Le ho detto veniamo qui e vediamo cosa succede, ma non me lo aspettavo"

Daniele è così furioso che continua a camminare per il villaggio dei fidanzati, lanciando bottigliette d'acqua e non riuscendo a trattenere la delusione per il comportamento di Vittoria: "Appena ha avuto l'occasione ne ha approfittato, le mancava il tocco di quello." Arrivato al limite, Daniele non si aspetta che la produzione ha in serbo per lui ancora un video: nel terzo pinnettu, assiste, infatti, alla romantica cena di Vittoria ed Edoardo, con una confessione scioccante della fidanzata:

"Quando sono venuta qui pensavo alla coppia, ora, invece, penso più a me, a Vittoria, a quello che vorrei. Non avrei mai pensato di essere qui e di essere contenta di esserci. Grazie a te, non ho pensato a lui, pensavo che i primi due giorni sarei stata a piangere per lui. Sono stata meglio con te in quindici giorni che negli ultimi due anni"

Temptation Island, Daniele deluso da Vittoria: "Non ha capito niente, voglio andarmene"

Ma Daniele non sa che c'è ancora qualcosa che lo porterà a prendere una drastica decisione. Così assitiamo anche al quarto pinnettu e le immagini che appaiono sullo schermo sono devastanti per lui: Vittoria ed Edoardo entrano insieme nella casa dei single e dai microfoni si può sentire la voce di Vittoria sussurrare che il giorno dopo vuole andar via e che oramai ha capito tutto. Ma ciò che distrugge definitivamente Daniele è vedere la fidanzata andare la mattina dopo dal tentatore e passare intere ore chiusa in stanza con lui:

"Mi fa male Fede, mi fa male, me ne voglio andare da qua. Ci tenevo, sto video mi ha messo ko. Un'ora e mezza che hanno fatto? Non ha più senso. Mi ha detto veniamo qui e risolviamo tutto, così facciamo un figlio. Non era una storiella, ma quattro anni e mezzo e felici per di più. Come si fa a dimenticare quattro anni così in quindici giorni? Un altro video ancora e me ne vado. Mi fa veramente schifo, non me lo sarei mai aspettato"

Infine, l'ultimo video mostrerà Vittoria confessare ad Ale di sentirsi in colpa: "Gli ho fatto delle raccomandazioni, ma poi sono caduta io. Sono sempre stata fedele, spero solo che mi possa perdonare un giorno, che rimanga la stima l'affetto. Spero che capisca perché ho fatto delle cose". Con queste parole Vittoria conferma il tradimento nei confronti di Daniele e, nonostante le lacrime, Vittoria ammette di non sentirsi più amata dal fidanzato, dando così questa giustificazione al suo comportamento. Daniele è senza parole, non sa cosa dire, è solo disgustato dall'ipocrisia di Vittoria e dalle cattiverie che ha detto sul suo conto. A questo punto, come una furia, Daniele si alza e scaglia con violenza uno sgabello fuori dalla capanna e ferendosi gravemente una mano:

"Me ne voglio andare via subito. Che le devo perdonare? Se ne andasse a fa*****. Lei iper possessiva e gelosa e guarda ppena ha avuto un'occasione, mi fa troppo schifo, non ce la faccio. Chiama il falò a questo punto, sei ridicola. Non ha più senso stare qua. Voglio il falò di confronto"

