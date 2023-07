Temptation Island, un indizio social svela cosa ne sarà di Mirko e Perla?

Gossip TV

In attesa della puntata finale di Temptation Island, spunta un indizio social che lascia presagire quale sarà il destino della coppia formata da Mirko e Perla. Vediamo insieme i dettagli!

Domani, 31 luglio, andrà in onda l'ultima puntata di Temptation Island, il reality che ha accompagnato il pubblico di Canale5 in queste afose settimane dell'estate 2023. Con la puntata di domani, infatti, saluteremo Filippo Bisciglia, nella speranza di vederlo tornare anche per l'edizione invernale del format, prevista per gennaio, e scopriremo cosa ne sarà delle ultime coppie in gara. Ma un indizio sui social potrebbe aver rivelato un dettaglio importnate su una delle coppie che ha fatto più discutere in questa edizione: quella formata da Mirko e Perla.

Temptation Island, un indizio social svela come finirà davvero tra Mirko e Perla

Mirko e Perla hanno preso parte a questa edizione di Temptation Island perché, come dichiarato dalla ragazza nel video di presentazione, la loro relazione, che dura da 5 anni, ha subito uno stallo e tra loro sembra essere morta ogni scintilla di passione. Perla ha sottolineato più volte come lei abbia sacrificato tutto per stare con Mirko e come lui non sia per nulla intraprendente nella loro relazione. D'altro canto, il ragazzo ha lamentato la mancanza di una connessione emotiva con la fidanzata e, durante queste settimane, entrambi si sono avvicinati ai rispettivi corteggiatori, il tentatore Igor e la tentatrice Greta.

Ovviamente, se da parte di Perla si è trattato soprattutto di vicinanza fisica, nel caso di Mirko abbiamo visto come il ragazzo abbia cercato conforto nella tentatrice, confidandole di non sentirsi così bene da diverso tempo. Le confessioni del ragazzo hanno spinto la sua fidanzata a cercare una maggiore intimità con Igor e li hanno portati a un duro falò di confronto, alla fine del quale i due ragazzi hanno deciso di lasciare il programma separatamente, tornando dalle rispettive nuove fiamme nel frattempo. Ma cosa sarà successo dopo? Oltre a scoprirlo con l'ultima puntata del reality di domani sera, un indizio sui social ha svelato quale sarà il destino della coppia di Mirko e Perla.

L'indizio in questione è un gesto del padre di Mirko: l'uomo, infatti, è stato protagonista di un chiaro messaggio che sembra davvero confermare cosa succederà ai due ex concorrenti del programma. Su Instagram, infatti, il padre di Mirko ha deciso di togliere il segui al profilo Instagram di Perla, confermando quindi la fine della relazione tra il figlio e l'ex nuora. Ma, non è tutto: oltre ad aver unfollowato Perla, avrebbe iniziato a seguire Greta, la tentrarice con cui Mirko si è avvicinato durante Temptation Island. Che sia dunque nata una nuova coppia? Non ci resta che attendere domani per scoprirlo!

