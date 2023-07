Gossip TV

Domani, lunedì 31 luglio 2023, si concluderà la decima edizione di Temptation Island. Scopriamo cosa ci aspetta nell'ultimo appuntamento con il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island: le anticipazioni della sesta e ultima ultima puntata

Il programma, con una media di oltre 26% di share nelle cinque puntate andate in onda, si congeda dal pubblico con la sesta e imperdibile ultima puntata.

Nell'atto finale del docu-reality dei sentimenti, è il momento della resa dei conti per le ultime due coppie rimaste, Ale e Federico e Daniele e Vittoria.

Per la prima coppia si preannuncia un finale piuttosto prevedibile. Ale e Federico hanno già deciso infatti di non vedere più video o ricevere notizie del partner in seguito al totale distacco di Federico nei confronti della fidanzata che ha deciso in come accordo con lui, di viversi il resto dell'avventura già come single. Capitolo a parte invece per Daniele e Vittoria il cui epilogo è ancora imprevedibile. Nel video di anticipazione, Daniele, dopo la visione di un filmato in pinnettu, scaraventa una sedia nel villaggio, particolarmente infastidito dai comportamenti della fidanzata

Nel corso dell'ultima puntata, scopriremo poi come si saranno evolute le relazione di tutte e sette le coppie partecipanti. Ad un mese dalla fine della loro avventura, incontreranno infatti Filippo Bisciglia per proseguire il loro racconto sull'andamento della loro storia a distanza di qualche settimana.

