Temptation Island, torna l'amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci: "Senza di te nulla ha più senso"

L'ex coppia del reality di Temptation Island è ritornata insieme dopo un momento di crisi. Vediamo insieme i dettagli della notizia.

Sembra sia passata la crisi tra il protagonista di Temptation Island, il reality che si appresta a iniziare con la nuova stagione, Francesco Chiofalo, e l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi, Drusilla Gucci. A rivelarlo è stato Lenticchio con un lungo post sul suo profilo Instagram.

Temptation Island, è di nuovo amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci

La chiacchierata coppia ha vissuto un lungo periodo di crisi nelle ultime settimane che li ha portati a separarsi momentaneamente. Tuttavia, sembra che la crisi sia rientrata e Lenticchio ha voluto celebrare l'amore per Drusilla Gucci con un lungo post su Instagram. Le prime avvisaglie della crisi erano state annunciate dall'ex naufraga, un mese fa, attraverso alcune stories sui social, spiegando che aveva richiesto al compagno, con cui sta da due anni, una pausa di riflessione. Chiofalo aveva poi confessato in alcuni interventi che la causa principale dell'allontanamento tra i due era la gelosia di Drusilla per lui e della scarsa fiducia che l'ex naufraga aveva nei suoi confronti.

Chiofalo aveva svelato, inoltre, che l'ex fidanzata l'aveva bloccato sui social e che, anche se a malincuore, doveva rispettare la sua decisione di prendersi una pausa. La situazione, tuttavia, sembra essersi risolta, stando anche al lungo post che Chiofalo ha pubblicato sui social. Le sue parole testimoniano la paura dell'ex volto di Temptation Island di perdere la sua Drusilla e di aver capito l'importanza che lei ha nella sua vita:

"Ho avuto paura di perderti per sempre ed è stata la sensazione perggiore che abbia mai provato. Sono stato molto male. Ho capito quanto sei importante per me e che senza di te nulla ha più senso. Avevi ragione tu in questi anni trascorsi insieme ho sbagliato tante volte. Ma ho imparato la lezione e non ripeterò più gli errori fatti. Non posso tornare indietro e cmabiare l'inizio ma posso iniziare da dove sono e cambiare il finale...ti amo amore mio"

Il post è stato commentato anche da Gucci, che non ha mancato di lanciare una piccola frecciatina al suo innamorato: "Sei molto fortunato.Ora metteremo alla prova tutte le cose che hai capito. Love u"

