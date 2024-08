Temptation Island, tentatore dell'ultima edizione confessa: "Ero interessato a Jenny"

Gossip TV

L'ex tentatore di Temptation Island, Luigi Scognamiglio, ricorda la sua esperienza nel villaggio e si sbilancia sulle fidanzate dell'ultima edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Luigi Scognamiglio è stato uno dei tentatori dell'ultima fortunata stagione di Temptation Island. Rispondendo ad alcune curiosità dei fan sui social, il ragazzo ha fatto un bilancio della sua esperienza nel docu-reality delle tentazioni di Canale 5 lasciandosi andare a delle confessioni su Jenny Guardiano.

La rivelazione del tentatore Luigi su Jenny

Manca poco alla seconda edizione di quest'anno di Temptation Island, che andrà in onda a settembre in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, l'ex tentatore Luigi Scognamiglio ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan su Instagram circa la sua esperienza nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Una bellissima esperienza segnata da tanti bei rapporti di amicizia:

Durante il programma ho legato molto con Jenny, ma ho voluto bene a tutte le ragazze specialmente a Martina De Ioannon e Gaia Vimercati. Ho instaurato bellissimi rapporti. Ho scoperto anche Alessia Pascarella meglio fuori dal programma, una persona pura nel bene e nel male. Con Martina ho un bel rapporto, parliamo spesso e ci confrontiamo su tante cose. È una ragazza valida, le voglio davvero bene [...] Con gli altri ragazzi invece mi rivedrò a Riccione...

A proposito delle fidanzate dell'ultima edizione di Temptation Island, Luigi ha rivelato di aver avuto un sincero interesse nei confronti di Jenny Guardiano, che ha lasciato il programma insieme al fidanzato Tony Renda:

Ero interessato a Jenny e sono stato coerente per tutta la durata del percorso. Ad ogni modo, tutte le ragazze che ho conosciuto durante il programma sono speciali, davvero! Se farò altri programmi? Mai dire mai. Non avrei mai immaginato di partecipare a Temptation Island, la vita non smette mai di stupire.

Temptation Island torna a settembre

Fervono i preparativi per la seconda e attesissima edizione di Temptation Island 2024. Con il lancio del primo video promozionale è ricominciato il countdown per il docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, che riaprirà i battenti a settembre. Chi saranno le coppie che metteranno a dura prova il loro amore nel villaggio in Sardegna? Se la prima tornata, composta da Jenny e Tony, Siria e Matteo, Raul e Martina, Gaia e Luca, Vittoria e Alex, Alessia e Lino e Ludovica e Christian, è stata vincente, ci aspettiamo colpi di scena e grandi risultati anche da questa.

