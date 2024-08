Temptation Island, Gaia Vimercati replica alla canzone che ha scritto Luca Bad per lei: "Non sarà una canzone a salvarci"

Gossip TV

La 24enne originaria di Riccione, Gaia Vimercati, tra le protagoniste della recente edizione di Temptation Island ha parlato della canzone che le ha dedicato il suo ex fidanzato Luca Bad.

La 24enne originaria di Riccione, Gaia Vimercati, tra le protagoniste della recente edizione di Temptation Island ha parlato della canzone che le ha dedicato il suo ex fidanzato Luca Bad.

Temptation Island, parla Gaia Vimercati: "Nemmeno io so spiegare quanto caz** ho amato Luca"

dopo quasi due anni di relazione, Gaia e Luca hanno deciso di mettere alla prova il loro rapporto partecipando al docu-reality delle tentazioni, soprattutto dopo che Gaia ha scoperto le infedeltà del fidanzato. Durante il programma, la giovane di 24 anni ha scoperto ulteriori episodi di tradimento da parte di Luca, che non ha negato la sua difficoltà a rimanere fedele. Nel frattempo, Gaia ha iniziato a sviluppare un legame con il single Jakub, scatenando la gelosia di Luca e portandolo a richiedere un confronto anticipato al falò. Sebbene Luca abbia dichiarato di provare ancora forti sentimenti per Gaia, la ragazza ha scelto di uscire dal programma da sola, decisa a continuare il suo percorso di crescita personale lontano dalle telecamere.,

Dopo la fine del reality condotto da Filippo Bisciglia, Luca,ha manifestato di essere ancora profondamente legato a Gaia. La passione per la musica, che coltiva fin da giovane, lo ha spinto a scrivere un pezzo rap dedicato alla sua ex fidanzata. Utilizzando la base del celebre brano "Love The Way You Lie" di Eminem e Rihanna, reso famoso da Temptation Island, il 32enne ha scritto delle strofe che esprimono i suoi sentimenti per Gaia, dimostrando così che il legame con lei è ancora vivo.

La 24enne, su Instagram, ha commentato il brano scritto da Luca:

"La prima volta che l'ho sentita eravamo a una serata, mi sono venuti i brividi. Ha una dietrologia importante questa canzone, ha iniziato a scriverla quando c'era di mezzo ancora la sua ex quindi in un periodo particolare e ambiguo. Ho sempre voluto guardare oltre, sperare e crederci. Amavo ascoltarla ed ero fiera del suo lavoro ma, come con tutto il resto, lasciava sempre un po' di amaro in bocca. Nemmeno io so spiegare quanto caz** ho amato quel ragazzo quindi ad oggi ascoltarla finita e pubblicata fa sicuramente effetto ma non so quale."

"È molto bella, arriva tagliente come mille lame.La musica l'ha sempre aiutato e salvato anche da se stesso. Ad oggi non sarà una canzone a salvare noi ma devo riconoscergli di aver creato una bella magia con quei versi. Certo che l'ho ascoltata, la seconda strofa ha iniziato a scriverla quando abitavamo a Rimini, pioveva ed eravamo sul divano con la mia cagnolina. Quando dico che è stata iniziata in un certo modo significa che è una canzone che racchiude il nostro percorso di tre anni per filo e per segno, ha un valore importante. Avrei solo voluto che quelle parole fossero messe in pratica nella realtà. Ripeto non mi aspettavo di sentirla finita e pubblicata, Luca era bloccato su IG e whatsapp fino a qualche giorno fa quindi non vedevo nulla. Sto cercando di mantenere un equilibrio e gestire l'emotività, non è facile. Non sono un robot, ho dei sentimenti e a volte mi manca quel che di bello eravamo ma ad oggi prendono il sopravvento altri pensieri e gesti, il cuore non va a comando. Cerco di leggermi dentro e proseguire al meglio".

Scopri le ultime news su Temptation Island.