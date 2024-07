Temptation Island, svelato in anticipo il destino di una coppia: ecco quando!

Gossip TV

Stando a un aggiornamento recente, sembra che per la prima volta nella storia di Temptation Island sarà svelato il destino di una coppia prima che finisca il reality!

Temptation Island è ancora alla sua seconda puntata, andata in onda ieri sera, 4 luglio, su Canale5, ma sembra che, per la prima volta nella storia del programma, verrà svelato in anticipo il destino di una delle coppie del programma.

Durante la seconda puntata del reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia abbiamo visto la chiusura della storia tra Christian e Ludovica: dopo aver assistito all'ennesimo tradimento della fidanzata con il tentatore Andrea, il fidanzato ha chiesto un falò di confronto anticipato. Durante il falò Christian ha ricordato alla fidanzata quanto l'avesse amata e quanto lei lo abbia deluso con il suo atteggiamento. E, infine, ha deciso di lasciarla e uscire dal programma da single, con un ultimo avvertimento finale:

"Non mi cercare fuori da qua, eh?! Fai quello che vuoi della tua vita, ma non mi cercare!"

Nel frattempo, anche tra Lino e Alessia le cose non procedono per il meglio: all'ennesima carrellata di immagini in cui il barbiere napoletano si comportava da farfallone con le tentatrici, Alessia ha chiesto un altro falò di confronto, ancora una volta rifiutato da Lino, che non ha mancato di sottolineare di non sentire la mancanza della fidanzata e che non desiderava vederla.

Dopo la decisione di Christian di abbandonare il reality e di uscire dalla trasmissione da single, i fan sono in attesa di scoprire cosa succederà alla coppia. Ma, contrariamente a quanto è sempre successo nel programma, per la prima volta, non bisognerà aspettare il fatidico "un mese dopo" in cui tutti i protagonisti di questa edizione si ritrovano davanti a Filippo Bisciglia per raccontare se, a distanza di 30 giorni dalla fine del reality, c'è stata una riappacificazione per chi si era lasciato o se i single erano rimasti tali.

L'anno scorso, durante questo momento, a sconvolgere i fan erano stati Mirko Brunetti e Greta Rossetti, che si erano presentati con il tatuaggio i tuoi occhi la mia cura che tanto aveva scatenato polemiche sul web. E quest'anno? Cosa potremmo scoprire? Mentre attendiamo la fine della trasmissione, intanto, in anteprima il programma ci consentirà di scoprire il destino di una delle coppie.

Ad annunciarlo è stata la redazione stessa, con un comunicato: a quanto pare, sabato 6 luglio, su WittyTv scopriremo cosa è successo tra due dei protagonisti di Temptation Island. Stando a ciò che abbiamo visto la scelta si potrebbe ridurre solo a Christian e Ludovica o a Lino e Alessia. Di chi si tratterà? Ecco cosa ci dice la comunicazione degli autori del programm:

" SABATO 6 Luglio IN ESCLUSIVA su Witty Tv scopriremo cos’è successo tra Christian e Ludovica… Avranno confermato la decisione presa al falò di confronto?"

