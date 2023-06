Temptation Island, storico volto di Uomini e Donne è nello staff del programma!

Gossip TV

Manca sempre meno alla nuova edizione di Temptation Island e nel programma ci sarà anche uno storico volto di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta!

Temptation Island tornerà con una nuova edizione su Canale5 sempre condotta da Filippo Bisciglia questo lunedì, 26 giugno. Il reality, ideato dalla conduttrice Maria De Filippi, ha all'interno del suo staff di autori diversi volti noti al pubblico di Mediaset.

Temptation Island, uno storico volto di Uomini e Donne è parte dello staff

Bisciglia, in occasione della prossima edizione del reality estivo, ha pubblicato una storia su Instagram, per ringraziare tutti i membri dello staff del programma. Tra i volti presenti, i fan delle trasmissioni di De Filippi avranno riconosciuto diverse personalità già note, in particolare, un viso conosciuto al pubblico di Uomini e Donne.

Si tratta di Eugenia Rigotti, ex corteggiatrice del dating show per il tronists Massimiliano Mollicone. Non è insolito che i protagonisti dei programmi di Maria De Filippi abbiano poi la possibilità di lavorare con lei: durante il trono di Federico Nicotera, l'esempio più recente, quando la corteggiatrice Alice affermò di aver perso il lavoro a causa delle troppe assenze per partecipare alla trasmissione, Maria le offrì un posto nella redazione della trasmissione. Inoltre per Temptation Island lavorano anche altri personaggi che negli anni hanno preso parte alle sue trasmissioni, come la non scelta di Andrea Damante, Laura Frenna e Fabio Ferrara, ex corteggiatore di Ludovica Valli.

Per omaggiare il lavoro fatto dai suoi autori, Bisciglia ha pubblicato una storia con tutti i membri dello staff e, oltre a taggare ognuno di loro, ha anche voluto ringraziarli con questo messaggio:

"Loro e tantisisme altre perosne sono la miglior benzina che un motore possa ricevere. Il motore di una macchina perfetta chiamata Temptation Island. Grazie a tutti, ragazzi, siete meravigliosi"

Scopri le ultime news su Temptation Island