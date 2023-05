Temptation Island, svelata la data d'inizio della nuova edizione del reality!

Gossip TV

Tutto è pronto per la nuova edizione di Temptation Island e sembra che finalmente sia stata svelata anche la data di inizio. Ecco tutti i dettagli!

Manca sempre meno alla prossima edizione di Temptation Island, il reality di Canale5 che infiammerà l'estate 2023!

Temptation Island, ecco quando inizia la nuova edizione

Il reality, che era stato in pausa nell'estate del 2022, tornerà per una nuova edizione tra pochissimo: la nuova data d'inizio è stata appena svelata e le coppie che si metteranno in gioco con tentatori e tentatrici inizieranno la loro avventura a partire da lunedì 26 giugno! Per la prossima edizione nessuna coppia di vip tra i partecipanti, il format resterà fedele a sé stesso e vedrà solo concorrenti che non fanno parte del mondo dello spettacolo come concorrenti, come svelato anche da settimanale Chi:

"Maria De Filippi riaccende i falò di Temptation Island, ma sarà fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality. Il pubblico del web sognava di vedere impegnati tra le tentazioni Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la coppia più chiacchierata del GFVip 7 appena concluso e che continua a fare notizia. Ma resterà un sogno, almeno per quest'anno."

Al contrario, invece, potrebbero esserci volti noti tra i tentatori e le tentatrici del programma, perciò, potremmo rivedere qualche ex tronista o corteggiatore di Uomini e Donne o ex gieffini del Grande Fratello Vip. Per saperlo con certezza, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti, ma dalle indiscrezioni sembra che i casting siano attualmente in corso e che le riprese della nuova edizione inizieranno a breve.

