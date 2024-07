Temptation Island, smentite le indiscrezioni su Vittoria e Alex: nessuna coppia è mai stata cacciata!

Gossip TV

Dopo settimane di segnalazioni, arriva la verità sui rumors riguardo una coppia di Temptation Island, quella formata da Alex e Vittoria, che sarebbe stata cacciata per aver violato il regolamento.

Le settimane che hanno preceduto l'inizio della nuova edizione di Temptation Island hanno visto la diffusione di diverse segnalazioni sulle coppie che avevano scelto di partecipare al reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia. In particolare, per diverso tempo si è rumoreggiato che una delle coppie del programma fosse stata cacciata dalla trasmissione per aver infranto il regolamento...

Temptation Island, smentite le indiscrezioni su Alex e Vittoria: nessuna coppia è stata cacciata

Nonostante da tempo si vociferasse che una delle coppie di questa edizione di Temptation Island fosse stata cacciata dal reality per aver infranto il regolamento, è arrivata la smentita di quella che è stata a tutti gli effetti una fake news. A confermarlo è stata una fonte vicina a Fascino, società di produzione che fa capo a Maria De Filippi e che produce i programmi della conduttrice, tra cui Temptation Island. A Fanpage.it, infatti, questa fonte ha confermato che si è trattato solo di notizie false e ha smentito che qualcuna delle coppie sia mai stata cacciata dalla trasmissione!

Sul web, inoltre, si era anche vociferato che fossero Alex e Vittoria la coppia incriminata: sui due erano circolate diverse news che li volevano presenti lì solo per questioni economiche. Secondo diversi rumors, infatti, sembrava che entrambi si fossero lasciati da diverso tempo e avessero deciso di tornare insieme solo per poter prendere parte alla trasmissione. Una volta scoperti dalla produzione del programma, sarebbero stati invitati ad allontanarsi dal resort Is Morus Relais.

Tuttavia, stando a ciò che riporta Fanpage.it, nulla di tutto ciò è mai accaduto e si è trattata di una palese fake news, che si sarebbe diffusa a macchia d'olio anche a causa della diffusione su TikTok.

Temptation Island, Alex e Vittoria: quale sarà il loro destino?

Sempre da Fanpage.it si apprende che anche Vittoria e Alex hanno completato il percorso nel reality come le altre coppie in gioco. Nel corso della seconda puntata, per la prima volta sono stati protagonisti di alcuni video che riguardavano la condotta di entrambi con i tentatori e le tentatrici. Alex e Vittoria si frequentano da 9 mesi ed è stata Vittoria a scrivere alla trasmissione, perché ritiene che il fidanzato non voglia includerla nella sua vita.

A sua volta, in un video che è stato mostrato a Vittoria nel pinnettu, il fidanzato si è lamentato che la ragazza non lo mette al primo posto, non gli dà le giuste attenzioni e, soprattutto, che nessuno dei suoi amici la tollera:

"I miei amici, se lei c'è, non vengono. Lei si pone male. Non andrei a convivere con lei, perché non la vedo pronta. Ritiene sempre che i suoi problemi siano di serie A e i miei di seria B. Mi chiede continuamente dove sono, cosa faccio, se ho incontrato dei clienti. E poi manda messaggi a persone che non c’entrano niente. Prende il mio profilo Instagram e scrive alle persone a cui metto dei like. A volte sono clienti o cugine che mi chiedono che problemi abbia. Mi sono allontanato da lei anche sotto il profilo fisico con questi comportamenti. Mi è scaduta perché non mi aspettavo da una donna adulta questi atteggiamenti. Non so se sono innamorato di lei, la sua immagine mi è scaduta. Forse sono innamorato del ricordo di quella che era"

Scioccata da ciò che ha sentito e da un'ulteriore prova che il fidanzato non cerca di ricucire il loro rapporto, ma preferisce godersi il tempo con la tentatrice Nicole, Vittoria scoppia in lacrime, consolata da Gaia.

