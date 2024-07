Temptation Island: l’intervista a Christian e Ludovica, ecco cosa è successo un mese dopo la loro decisione di lasciarsi

Gossip TV

Ludovica e Christian sono la prima coppia ad aver lasciato Temptation Island 2024. Oggi, su Witty, è è stato pubblicato in esclusiva il video dell'intervista a un mese dopo la loro decisione di uscire separatamente dal programma.

Temptation Island: Ludovica e Christian un mese dopo

La coppia ha partecipato al docu-reality di Canale 5 per comprendere la vera natura dei loro sentimenti. Ludovica aveva in infatti tradito due volte Christian con lo stesso uomo ma lui l'aveva perdonata. Dopo pochi giorni trascorsi nel villaggio, il 34enne di Vasto ha visto Ludovica in atteggiamenti molto intimi con il tentatore Andrea con il quale si è chiusa in bagno eludendo i microfoni. Christian ha chiesto un falò di confronto immediato, la 29enne ha accettato e hanno deciso, inevitabilmente, di prendere due strade diverse e lasciare il programma da soli.

Ad un mese dalla loro partecipazione a Tempation Island, la coppia ha rilasciato un'intervista rivelando come stanno proseguendo le cose.

Ecco cosa ha dichiarato Ludovica:

"Oggi sono serena, ho vissuto questa esperienza, penso di essere stata tanto coraggiosa e anche sincera con me stessa e nei confronti nel rapporto che avevo con Christian. Penso di aver fatto la cosa giusta per il bene sia mio che per il bene di Christian. Ho dovuto cambiare casa, sono tornata a casa dei miei genitori. Adesso vivo da sola in un’altra casa, ho preso le mie cose da casa di Christian. Riparto da zero anche dal punto di vista lavorativo. Tutto questo mi dà più forza per tutto quello che verrà."

Ludovica ha ammesso di non provare quel tipo di sentimento che lui meriterebe di avere.

Immagino come si sia sentito lui guardando alcune immagini. Da parte mia non c’è quel sentimento che lui merita di avere. Perché sono sicura che lui merita di essere amato, di avere tanto. Però non posso darglielo io. Sono stata innamorata e so cosa significa. Sono convinta però di non avergli mancato di rispetto. Non ho avuto modo di parlare, di avere un confronto. Quando siamo tornati io e Christian ci siamo sentiti al telefono, abbiamo parlato per tanto tempo.Gli ho detto che comunque io immaginavo quello che lui avesse visto, come si è sentito. Ho cercato di spiegargli che quella sono io. Non è una giustificazione. Spiegandoglielo al telefono lui ha capito. Se mi avesse dato modo di farlo anche davanti alle telecamere, davanti al falò io gli avrei detto le stesse cose e lui avrebbe capito. Da parte sua io vedo che lui spera in un ritorno. Mi dice che non sa cosa possa succedere fra me e lui, che questa situazione è strana, che non avrebbe voluto che andasse così. Come ha fatto in passato, lo sta facendo anche adesso. Non accetta questo distacco da me. Con questo programma ho dissolto i dubbi che ho sempre avuto. Ho preso più coraggio nel prendere delle decisioni. Ho preso più consapevolezza. Anche la vicinanza con Andrea per me è stata importante per la mia persona.

Ludovica ha poi rivelato che la vicinanza con Andrea è stata importante per la sua crescita personale, poiché Andrea le ha dato ciò che Christian non riusciva a darle. Tuttavia, non è entrata nel programma con l'intento di fidanzarsi o di sostituire Christian. Infatti, non ha più rapporti con Andrea, che si è interessato solo a come stesse.

Ecco invece quanto raccontato da Christian:

"C’è voluto un po’ di tempo per superare questa delusione di quello che è successo all’interno del villaggio. Sicuramente il dispiacere rimane perché speravo di uscirne più forte di prima. Ho creduto molto in questa relazione. Ovviamente se ho perdonato due volte un tradimento è perché amavo molto Ludovica...Nonostante il dispiacere ora provo a rifarmi una vita e a cercare di stare sereno. Quando lei è tornata a casa a prendersi le sue cose mi sono sentito strano. Strano perché era una persona con cui ho condiviso tanto. Provavo un sentimento forte. Certo la delusione e la rabbia non erano passate. Ero molto freddo. Però è comunque una persona a cui ho voluto bene quindi ci tenevo anche a sentire lei cosa avesse da dirmi. Mi aspettavo almeno delle scuse per il suo comportamento o qualcosa che mi facesse capire che comunque almeno del bene verso la mia persona lo provava.Anche in questo caso non sono rimasto contento delle sue parole perché sembrava quasi volesse giustificare il comportamento e farlo passare come una cosa innocua, leggera. Probabilmente non ha capito quello che io volevo farle capire durante il falò. Tu se sei una persona fidanzata non puoi entrare in un bagno con uno sconosciuto, con una persona che conosci da tre giorni. Il principio del discorso è sbagliato.

Christian ha spiegato di essere rimasto deluso perché sperava che, dopo il programma, entrambi avrebbero capito qualcosa di più sulla loro relazione. Aveva investito molto in quel rapporto e si aspettava un maggiore impegno da parte di Ludovica. Tuttavia, ha preso e metabolizzato la sua decisione di andare avanti. Sperava di trovare una persona che lo rispettasse e lo amasse come lui sa fare.

