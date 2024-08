Temptation Island, Siria Pingo mostra i segni sulle pelle del suo dimagrimento: "Ne vado tanto fiera"

Gossip TV

La 22enne di Massa Carra che ha partecipato a Temptation Island insieme al fidanzato Matteo Vitali, ha mostrato sui social le smagliature causate dal suo importante dimagrimento, lanciando un messaggio contro il body shaming.

La 22enne di Massa Carra, Siria Pingo che ha partecipato a Temptation Island insieme al fidanzato Matteo Vitali, ha mostrato sui social le smagliature causate dal suo importante dimagrimento, lanciando un messaggio contro il body shaming.

Temptation Island: Siria Pingo "Fiera del mio percorso, levatevi dalla testa che con l'intervento non ci siano diete da fare"

"Un giorno, spiegherò ai miei figli i segni nella mia pelle, di cui ne vado tanto fiera" ha scritto Siria accompagnando la didascalia con una serie di scatti in cui si possono vedere i suoi segni sulla pelle.

Grazie all'intervento di sleeve gastrectomy, una procedura chirurgica per la riduzione dello stomaco, Siria ha perso ben 85 chili, un traguardo che ha definito come "la miglior scelta che potessi prendere". Questo cambiamento le ha permesso di riscoprire se stessa, non solo fisicamente ma anche a livello emotivo e psicologico. La sua trasformazione ha avuto un impatto significativo sulla sua autostima e sul modo in cui si relaziona con gli altri, rendendola più forte e determinata. Questo viaggio personale ha contribuito a rendere la sua partecipazione al programma ancora più significativa e apprezzata dal pubblico.

Nel post, hanno commentato proprio l'operazione della sleeve, sostenendo che facendola, non occorre sforzarsi molto per perdere peso. Ecco cosa ha risposto la fidanzata di Matteo Vitali: "Levati dalla testa per favore, che con l’intervento non ci siano diete o fatiche da fare. Sei ridicola!!! Lo puoi dire forte che sono fiera del mio percorso, e probabilmente tu ne sei tanto invidiosa."

Di recente, la Pingo, su Tiktok, ha pubblicato un video in cui si è mostrata in bikini prima del suo dimagrimento. Siria ha raccontato di essere riuscita finalmente a trovare un video di sé in costume, e di essere felice di poterlo condividere con gli altri, soprattutto dopo l’esperienza vissuta e condivisa. Ha spiegato che voleva parlare un po’ della "vecchia Siria", quella che era prima della sua trasformazione. La giovane ha dichiarato di non aver mai dimenticato la sofferenza di vivere in un corpo che non le piaceva e nel quale non si sentiva a suo agio. gli sguardi giudicanti dei compagni di scuola, sia alle medie che alle superiori, e ha confessato che la sensazione di sentirsi esclusa, giudicata, inadatta, buffa e goffa è qualcosa che non dimenticherà mai. Siria ha anche ammesso di aver provato spesso invidia per quelle ragazze obese che, a differenza sua, riuscivano a fregarsene e a piacersi per quello che erano, mentre lei non era capace di farlo.

Scopri le ultime news su Temptation Island.