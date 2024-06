Uomini e Donne, ex protagonista di Temptation Island contro Beatrice Valli: "Ecco quello che merita"

Gossip TV

Beatrice Valli nella bufera: l'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne finisce nel mirino dell'ex protagonista di Temptation Island, Valeria Liberati, dopo l'intervista nel podcast The Roulette Talk.

Beatrice Valli è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica dopo l'intervista rilasciata nel podcast di Elena Gardella The Roulette Talk. Dopo Karina Cascella, infatti, l'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita nel mirino di Valeria Liberati, ex protagonista di Temptation Island.

Valeria Liberati contro Beatrice Valli

Le dichiarazioni rilasciate da Beatrice Valli nel podcast The Roulette Talk circa la sua notorietà hanno fatto storcere il naso a molti personaggi del mondo dello spettacolo. Dopo Karina Cascella e Ludovica Valli, anche un'ex protagonista di Temptation Island è intervenuta sui social scagliandosi duramente contro l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Valeria Liberati che ha pubblicato un video in cui ha condannato il comportamento della compagna di Marco Fantini:

Non riesco a stare in silenzio quando una cosa non mi va giù, quando una cosa non la tollero proprio...Per me è veramente vomitevole! Se lei pensa di pulire meglio della domestica, di cucinare meglio di lei, di fare tutto meglio di lei, allora che la tiene a fare? Ma poi che parole sono? Cioè è veramente vomitevole, squallida come cosa...

La Liberati, che ha partecipato a Temptation Island nel 2019 insieme al fidanzato Ciavy Maliokapis, ha poi continuato il suo sfogo contro la Valli invitando i suoi fan a riflettere su quali personaggi seguire sui social:

Vi dico subito che, se fossi stata una sua fan, le avrei tolto immediatamente il segui senza pensarci. Perché questo è quello che merita! Una persona del genere merita questo. Cioè il rispetto ragazzi, ma dov'è? Qui più hanno i soldi e più non portano rispetto, è così!

Beatrice Valli sotto accusa

L'ospitata di Beatrice, legata sentimentalmente al modello ed ex tronista di Uomini e Donne e mamma di 4 figli, non ha quindi avuto i risultati sperati visto che è stata massacrata da molti sui social. Il suo comportamento altezzoso, la stoccata nei confronti di una sua collaboratrice domestica e le affermazioni sul suo successo non sono per niente piaciuto a molti volti noti e suoi fan, che l'hanno invitata a tirarsela di meno e portare più rispetto:

Ho una domestica che mi aiuta ma, quando pulisce, odio come lo fa perché sono super precisa e come pulisco io, non pulisce nessuno. Come faccio da mangiare io, non lo fa nessuno. La mia domestica è bravissima ma non come lo faccio io [...] Io sono sincera, merito la mia notorietà e anche di più. Tra 10 anni vorrei guardarmi da uno scalino un po’ più su e darmi due pacche sulle spalle.

