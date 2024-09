Temptation Island, scintille tra Lino Giuliano e Raul Dumitras: "Lo smaschererò con tanto di prove"

Gossip TV

Tensione alle stelle tra i due ex protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, ecco cosa sta succedendo tra Raul Dumitras e Lino Giuliano.

Scintille tra Lino Giuliano e Raul Dumitras. I due discussi volti dell'ultima edizione di Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta sui social in cui sono volate pesanti accuse.

Lino Giuliano pronto a smascherare Raul Dumitras

Manca davvero poco alla nuova e attesissima stagione di Temptation Island, che partirà il prossimo 10 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa,Lino Giuliano e Raul Dumitras si sono resi protagonisti di uno scontro a distanza sui social. Tutto è iniziato quando l'ex fidanzato di Martina De Ioannon ha pubblicato una storia riguardante Napoli provocando la reazione del campano: "Napulitan si nasce, nun s’addiventa".

La reazione di Lino non è passata inosservata a Raul, che ha prontamente replicato: "Uomini si nasce, nun s’addiventa". Una dura e velenosa frecciata che ha infastidito, e non poco, il protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island che ha dichiarato di voler smascherare il suo ex compagno di avventura:

Buongiorno, visto che ieri c’è stata una totale provocazione da parte del ragazzo, un giorno smaschererò una persona che voi tanto amate, con tanto di prove e tutta la verità. Voglio tenervelo nascosto ancora per un po’, sto solo aspettando qualche altra provocazione. E allora le maschere cadranno. E’ come quando qualcuno usa la maschera di the Mask: la stessa identica cosa. The Mask 2025 sta arrivando…

La verità sulla lite

A commentare il botta e risposta a distanza tra Lino Giuliano e Raul Dumitras, i due volti dell'ultima e fortunata edizione di Temptation Island, ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha rivelato di essere andata a fondo a questa situazione per capire cosa realmente sta succedendo e qual è la verità:

Qualcuno all’interno del gruppo di TI mi ha riferito che presto cadrà la maschera di Raul perchè ci saranno delle rivelazioni da parte di una persona. tra l’altro dopo il programma pare sia stato con quasi tutte le tentatrici… Vi posso assicurare che Lino ha sbagliato su delle cose, ma lui ne sa tante di quelle che riguardano Raul e che pare non sia il perfettino che vuol far credere ma sia solo apparenza. prima o poi sono certa che Lino parlerà!

