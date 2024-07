Temptation Island, Raul e Martina verso la Casa del Grande Fratello: "Stanno per fare il primo colloquio"

Gossip TV

Nel cast della nuova edizione del Grande Fratello, occhi puntati su alcuni recenti protagonisti di Temptation Island.

Considerando gli ascolti record della recente edizione di Temptation Island, alcuni partecipanti del docu-reality prodotto dalla Fascino sembrano abbiano già catturato l'attenzione di autori e conduttore del Grande Fratello che già da diverse settimane è lavoro per la formazione del nuovo cast.

Raul Dumitras e Martina De Ioannon contattati per il Grande Fratello

Come accaduto l'anno scorso per Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero (che poi ha vinto l'edizione) anche quest'anno potrebbero esserci ex partecipanti del viaggio dei sentimenti di Canale 5 verso la (nuova) Casa del reality che da settembre cambierà per la prima volta nella storia del programma, trasferendosi da Cinecittà a Lumina Studios, che si trovano nel Parco di Veio in una zona di Roma nord. Secondo quanto ha riferito l'esperto di gossip, Amedeo Venza, sarebbero stati già contattati Raul Dumitras e Martina De Ioannon, ovvero la coppia romana di Tempation Island che ha deciso di lasciarsi durante il falò di confronto finale. I due ragazzi sono stati oggetto di molti rumors e interesse. Raul ha conquistato il cuore di tanti telespettatori, Martina è stata molto criticata ma tutti e due hanno creato un grande curiosità anche sul web (con un aumento considerevole di follower per entrambi).

Oltre all'ex coppia romana, ci sono altri e numerosi nomi piuttosto noti che sembrano essere stati contattati per la nuova edizione del Grande Fratello:

Cristiano Iovino

Garance Authiè

Jonas Berami

Cristina Plevani

Vera Gemma

Viola Valentino

Nadia Rinaldi

Federico Chimirri

Giulia Cavaglià

Sara Croce

Margherita Zanatta

Manuel Maura

Francesca De Andrè

Questi sarebbe i vip ai quali si aggiungerebbero volti non conosciuti i cui cast sono già iniziati facendo tappa da tutte le parti d'Italia.

Scopri le ultime news su Temptation Island.