Temptation Island, Raul Dumitras: "Grazie per tutti i messaggi bellissimi" e poi svela che lavoro fa

Il 23enne romano, Raul Dumitras, è tornato sui social dopo la sua partecipazione a Temptation Island, ringraziando tutti per il grande sostegno. In un'edizione in cui gli uomini fidanzati non hanno brillato particolarmente per il loro comportamento, talvolta giudicato maschilista o immaturo, l'ex fidanzato di Martina De Ioannon, ha invece colpito positivamente tanti telespettatori e utenti che nel corso delle ultime ore lo stanno inondando di affetto e sostegno.

Temptation Island: Raul Dumitras: "Mi sono arrivati dei messaggi veramente bellissimi e lo sto apprezzando tantissimo"

Raul, pur dichiarandosi ancora innamorato di Martina, ha inevitabilmente deciso di lasciare il villaggio separato dalla sua compagna che invece ha rivelato al falò di non amarlo più come prima. E se inizialmente il romano si è mostrato rabbioso e rancoroso, con il tempo ha saputo moderarsi concentrandosi anche su i suoi sbagli e con la consapevolezza di nutrire ancora un sentimento verso la sua compagna a malincuore costatando che non è più reciproco. Secondo recenti rumors, il 23enne starebbe già frequentando un'altra ragazza ma per il momento non ci sono conferme. Nel mentre, Raul è tornato sui social ringraziando tutti per l'affetto:

"Oh, pazzi folli furiosi! Ciao a tutti, volevo dirvi che questo qui è il mio profilo, ne ho visti centinaia che non ero mio, ma ci può stare. Il profilo mio era abbastanza triste, con zero contenuti. Vi volevo ringraziare per tutti i messaggi veramente inaspettati che ho ricevuto. Me ne sono arrivati davvero tanti e penso che sia veramente da apprezzare il fatto che una persona che non ti conosce, spenda anche pochissimo tempo della sua giornata per scrivere delle cose così. Mi sono arrivati dei messaggi veramente bellissimi e lo sto apprezzando tantissimo. Sto cercando di leggervi tutti, sia qui che su Instagram e se riesco a rispondere, lo faccio più possibile .Veramente mi sono arrivati messaggi stupendi e li sto apprezzando tantissimo. Vi volevo ringraziare di cuore veramente, grazie a tutti."

All'interno del reality ha parlato del suo lavoro e dei suoi ottimi guadagni definendo la sua compagna "una buona a nulla":

"Lei non fa altro che stare al telefono. È una buona a nulla. Guadagno sei stipendi al mese."

Questa frase in particolare ha suscitato molta curiosità sulla professione del giovane romano che ha quindi svelato il suo lavoro rispondendo ad un utente su TikTok:

"Ho una ditta di arredamenti."