Temptation Island, Raffaella Mennoia a gamba tesa contro chi sostiene ci siano coppie fake

Gossip TV

Raffaella Mennoia ha risposto ad alcuni commenti velenosi sulla veridicità di alcune coppie che parteciperanno (o hanno partecipato) a Temptation Island.

Qualche ora fa, il braccio destro di Maria De Filippi nonché una delle autrici di Temptation Island, Raffaella Mennoia, ha condiviso una serie di scatti sul suo profilo Instagram annunciando di non vedere l'ora di interagire con gli utenti sulla nuova, imminente edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, coppie fake? Il pugno duro di Raffaella Mennoia

A partire infatti da martedì 10 settembre, ci aspetta un nuovo viaggio nei sentimenti di Temptation Island, che quest'anno, per la prima volta, andrà in onda con una seconda edizione a distanza di poche settimane dalla precedente che ha registrato un vero e proprio record di ascolti. Le coppie sono state già presentate e come sempre sono arrivate segnalazioni da più parti che fanno dubitare della loro autenticità. I protagonisti del programma sono veri o fingono a tavolino, relazioni, rotture e siparietti per poter coinvolgere gli spettatori? Un dubbio lecito che talvolta ha creato ombre sul docu-reality prodotto dalla Fascino Pgt.

Sul post della Mennoia sono giunti dunque alcuni commenti velenosi a cui lei ha voluto replicare direttamente.

Devi saper accettare anche le critiche e non solo i pregi. Devi ammettere le falle dei provini e della gente che a volte viene presa e non sta davvero insieme. ci vuole più controllo, molte coppie sono fake e le abbiamo smascherate mesi prima diamine" ha tuonato l'esperto di gossip, Alessandro Rosica che di recente ha affermato che la relazione (piuttosto travagliata) tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella sia frutto di un accordo che presto sarà palese agli occhi di tutti.

"Non capisco perché scrivi queste falsità .Non so chi tu sia e non è mia abitudine creare polemica qui però resto perplessa dalle tue affermazioni vaghe" ha replicato la Mennoia.

"Non sai chi sono. Allora qui nemmeno ti rispondo più. Sappi che smaschero coppie da 5 anni" ha aggiunto Rosica. Al quale Raffaella ha risposto ancora: "Nessuno mi ha informata di tanto impegno,non ti offendere se non ti conoscevo prima ma siete in troppi a scrivere cose non vere per avere hype"

Si direbbe dunque che da parte degli autori e del team di Temptation Island non ci siano dubbi sull'autenticità delle coppie che partecipano, frutto peraltro di casting molto lunghi e attenti.

A tal proposito di recente, Chiara Bray, anche lei tra le autrici del programma, ha rivelato:

"A mio parere "una coppia fake" la riconosci già dalla prima telefonata - ha dichiarato l'autrice - quando i protagonisti cercano in ogni modo di trovare una motivazione che possa risultare interessante ma che non è affatto quella reale. Oppure te ne accorgi quando le due versioni, quella di lui e quella di lei, non combaciano affatto. E infine quando, tramite diversi controlli incrociati, qualcosa non ti torna. Dopo tanti anni capisci se stanno calcando la mano pur di risultare interessanti e di finire in tv. Abbiamo talmente tanti varchi che difficilmente non ce ne accorgiamo"

Scopri le ultime news su Temptation Island.