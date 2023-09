Temptation Island, Perla Vatiero annuncia la rottura con Igor Zeetti e su Mirko...

Gossip TV

L'ex tentatore Igor Zeetti di Temptation Island, ha annunciato al fine della storia d'amore nata con Perla Vatiero che sui social ha confermato la rottura e ha parlato nuovamente del suo ex fidanzato, Mirko Brunetti.

E' finita la frequentazione, nata dopo la conclusione della recente edizione di Temptation Island, tra l'ex tentatore Igor Zeetti e Perla Vatiero.

Temptation Island: finita la storia nata tra Perla e Igor, l'annuncio

Entrambi ne hanno dato conferma sui social e la giovane salernitana è tornata a parlare anche dell'ex fidanzato Mirko Brunetti che, nel mentre,si è lasciato con Greta Rossetti, l'ex tentatrice per cui aveva perso la testa nel villaggio del docu-reality targato Fascino.

Queste le parole di Igor su Instagram:

"Le cose succedono. I presupposti per una storia bellissima c’erano tutti, ma la distanza e diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci a pieno. Mettendo in risalto ancor di più equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l’amore non può essere part time. Restano i bei ricordi e le giornate trascorse passate insieme. Ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite, con maggior serenità. Non è un discorso di chi dei due meriti di più, entrambi meritiamo il meglio. L’affetto resta."

Poco dopo è intervenuta anche Perla confermando la fine della storia con Igor.

"Mi sembra giusto che io vi metta al corrente della nostra situazione. Tra noi è terminata, è finita questa frequentazione perché ci siamo resi conto di essere incompatibili a livello caratteriale ma è una persona a cui voglio un mondo di bene. Mi è stato vicino così come io sono stata vicina a lui in determinate situazioni. Per qualsiasi cosa io sono qui per lui. Non abbiamo motivo di litigare, di odiarci o di schifarci. Per come sono fatta io non sono qui a precisare nei minimi dettagli le motivazioni. Determinate cose sono private."

La Vatiero, continuamente accusata di non aver mai interrotto i rapporti con l'ex fidanzato Mirko Brunetti, ha poi precisato:

"Mi sembra un po’ folle tutto quello che sta girando a livello di articoli sulla mia situazione. Non so come si possa pensare al fatto che dopo tutto quello che è successo tra me e Mirko io possa tornare con lui o ci potrebbe essere un ritorno fra me e lui. Veramente una cosa folle. Come è folle il fatto che io e lui ci siamo organizzati. Assolutamente no. Penso che sia stata una cosa giusta quella di avere un confronto. Il programma ci ha cambiato tantissimo, ci ha maturato tantissimo, e finalmente sono riuscita ad avere un confronto con lui in modo easy. Ci siamo parlati, detti tutto quello che pensavamo ed era giusto così. Dopo una convivenza di 5 anni è il minimo. Come è il minimo che comunque doveva finire un po’ questa guerra fra di noi e si levasse questo odio da parte nostra. Cercare di avere un rapporto normale e civile."

