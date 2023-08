Temptation Island, Perla: "Non conoscerai mai abbastanza la persona con cui stai". L'amarezza e la libertà dopo Mirko

Gossip TV

Ieri si è conclusa l'avventura di Temptation Island e a distanza di un mese molte cose sono cambiate tra Perla e Mirko. Vediamo insieme cosa è successo!

Ieri sera, 31 luglio, è andata in onda su Canale5 l'ultima puntata di Temptation Island: un finale da record di ascolti, con oltre 3 milioni di spettatori e il 40% di share, un assoluto record per il programma prodotto da Fascino, ideato da Raffaella Mennoia e condotto da Filippo Bisciglia. Un finale di stagione che, se è iniziato in maniera quasi sottotono, portandoci nell'epilogo delle due ultime coppie rimaste, quella di Daniele e Vittoria e di Federico e Ale, è poi esploso con il racconto della vita dei concorrenti dopo un mese dalla fine della trasmissione. In particolare, a colpire, sono stati gli sviluppi di Perla e Mirko, una delle coppie più seguite e chiacchierate del programma, il cui amaro finale ci ha dato molto su cui riflettere.

Temptation Island, per Perla c'è un nuovo inizio, amaro, ma anche libero da Mirko

Quando abbiamo incontrato Perla e Mirko nel video di presentazione, non possiamo negare di essere rimasti molto sorpresi dalla natura dura della ragazza, dal suo atteggiamento granitico e dall'apparente natura tenera e dolce di Mirko. Mentre la prima elencava i sacrifici fatti in nome dell'amore per lui, lamentandone la mancanza di iniziativa e di passione, il primo sembrava incassare tutte le critiche, le offese, le lamentele per amor di lei, perché era disposto a tutto pur di riaggiustare il loro rapporto, sicurissimo che Perla era la donna che avrebbe voluto sposare.

A distanza di 21 giorni la situazione è totalmente cambiata e entrambi hanno cambiato partner e vita: Mirko e Greta, la sua tentatrice, si sono presentati innamoratissimi all'appuntamento con Filippo Bisciglia, con tanto di nuovo tatuaggio di coppia - i tuoi occhi, la mia cura - mentre Perla ha iniziato una nuova, seppur tiepida, relazione con il tentatore Igor, a cui si era avvicinata durante il soggiorno nel programma.

Perché sì, entrambi nella trasmissione hanno preferito lasciarsi andare a nuove sensazioni e cercare la novità, piuttosto che lavorare sulla loro coppia e sui problemi che si portavano dietro. Forse, perché questi problemi altro non sono che la manifestazione più evidente di un amore che stava finendo e che nessuno dei due aveva il coraggio di lasciar andare. Un amore sbilanciato, insoddisfatto, basato su estremi sacrifici da un lato e di una eccessiva passività dall'altro, questo emergeva dalle parole di Perla e Mirko, aggrappati l'uno all'altra come bambini, intimoriti dal lasciarsi, perché un futuro in solitudine è più terrificante di una vita trascorsa con qualcuno che non ami.

Perciò, della loro storia, il finale - benché triste, rancoroso e a tratti squallido - è forse la parte migliore, soprattutto per Perla: Mirko si è presto consolato con Greta e il loro - orrendo- tatuaggio di coppia, mentre la sua relazione con il tentatore Igor ha tutta l'aria di essere solo una ripicca, un palliativo momentaneo. Ciò che ci auguriamo per Perla è di riprendere in mano le redini della sua vita, un po' come ha fatto Francesca Sorrentino dopo l'addio a Manuel Maura, e di riscrivere un nuovo capitolo alle sue condizioni, decidendo in piena maturità e consapevolezza cosa è giusto sacrificare, senza più dover elemosinare attenzioni o passione. E, da quello che abbiamo visto sui social, l'ex concorrente di Temptation Island potrebbe essere sulla strada giusta. Infatti, qualche ora fa, ha pubblicato una storia nella quale raccontava cosa è stato per lei il programma:

"Non mi sembra ancora vero come in 21 giorni la mia vita sia cambiata totalmente...21 giorni di sensazioni contrastanti, dolori, delusioni, gioie e nuove emozioni...Mi sembra tutto ancora un sogno...Molte cose sono surreali, sono arrivata lì come una ragazzina che credeva follemente nell'amore e nel costruirsi una famiglia con la persona che aveva accanto, ma ne sono uscita con la consapevolezza che non conta da quanti anni conosci una persona, non la conoscerai mai abbastanza da capire fin dove possa arrivare...Sono profondamente grata per questa esperienza perché mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che io ignoravo...Nonostante ciò non rinnego nulla del mio passato, dei sentimenti che ho provato, dei sacrifici che ho fatto, perché hanno contribuito a rendermi la donna che sono oggi e di cui vado fiera!! Grazie a tutti per gli infiniti messaggi che mi state mandando...Vi leggo tutti!"

