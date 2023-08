Temptation Island, Mirko e Greta già innamoratissimi: sono loro gli amanti ciechi di William Shakespeare?

Gossip TV

A Temptation Island, Mirko Brunetti perde la testa per la tentatrice Greta Rossetti: tatuaggio di coppia, presentazioni in famiglia e i primi selfi bollenti.

Ieri, lunedì 31 luglio 2023, è andata in onda l'ultima puntata della decima edizione di Temptation Island e tutti protagonisti si sono ritrovati, dopo un mese dalla fine della loro esperienza davanti a Filippo Bisciglia pronti a raccontare come sta proseguendo la loro vita e gli sviluppi della loro relazione che li ha spinti a partecipare nel docu-reality dei sentimenti di Canale 5.

Tempation Island: Mirko e Greta, "Sogno o son desto?"



Per tutte e sette le coppie ci sono state conferme o allontanamenti definitivi ma solo per Mirko Brunetti la permanenza nel villaggio dei single è riuscita a regalargli un nuovo, travolgente amore. Il 26enne, originario di Rieti, ha infatti perso la testa per la single Greta Rossetti che nel corso dell'ultimo appuntamento con il programma, ha confessato di averlo già presentato alla sua famiglia e di aver fatto con lui lo stesso tatuaggio sul braccio: "I tuoi occhi, la mia cura" , questo perché loro si sono riusciti a capire sin dal primo momento grazie ad un semplice sguardo. "Siamo innamorati" ha dichiarato Mirko e anche Bisciglia è rimasto sorpreso di vedere in loro una particolare luce nei occhi che testimonia un significativo trasporto che entrambi non si nascondono più nel mostrarlo, nonostante sia passato poco più di un mese.

Ieri, al termine della puntata, Greta e Mirko hanno condiviso alcuni scatti insieme, immortalandosi in un bacio passionale e un primo piano dove i due ragazzi si guardano intensamente. Sono centinaia e centinaia i commenti sotto al loro ultimo post e una domanda molto ricorrente: come può un ragazzo che si dichiarava così innamorato tanto da voler convolare a nozze con la fidanzata Perla, riuscire a cancellare facilmente cinque anni di relazione nell'arco di poche settimane?

La risposta, signori, non c'è. L'amore è un sentimento del tutto privo di razionalità o meglio, questo aspetto subentra con il tempo e i primi momenti trascorsi sono caratterizzati da un instinto in grado di smuovere tutto e tutti. Qualcuno può far notare che forse Mirko non era davvero innamorato di Perla mentre altri dubitano sia realmente innamorato di Greta. Il motivo è semplice, nessuno in realtà può arrivare a credere che lui abbia dato e dia ora lo stesso identico peso delle sue parole prima e adesso. Dunque Mirko è innamorato ora o lo è stato di Perla. E sia chiaro, in ogni caso va benissimo così ma non possiamo credere che l'amore, quello vero, possa esaurirsi con tale facilità. Possiamo invece credere che possa nascere con tale rapidità ma che non possa spegnersi allo stesso modo.

Quando termina una lunga relazione ci consigliano di metabolizzare il tutto e prendersi del tempo per noi. Ci consigliano di comprendere cosa non abbia funzionato per poter tornare a viversi delle emozioni pronti ad accoglierle con nuove consapevolezze. Le stesse che possono aiutarci a creare le basi solidi di cui l'amore necessita. Questo passaggio in Mirko non c'è stato ed è probabile che ci sarà in un secondo momento in quello che tutti noi definiamo la nostra naturale evoluzione. Nel mentre, questo ragazzo, vivrà di certo questa travolgente relazione che l'ha coinvolto e stravolto. Ma non si può parlare di amore. Ad oggi, quello che sta tenendo legati Mirko e Greta è ancora qualcosa di acerbo che deve collocarsi e trovare la sua definizione.

Qualcuno fa presente che, quando ci si innamora facilmente, ci si disinnamora nel stesso rapido modo. Il grande drammaturgo inglese, William Shakespeare, scriveva: “L'amore è cieco e gli amanti non possono vedere le piacevoli follie che essi commettono....” e Mirko, ora, sembra esserlo, in attesa di mettere a fuoco tutto per smentire o forse, un giorno, darci ragione...

