Temptation Island, Perla e Igor vicini, Mirko sbotta: "Ingrata e superficiale" [VIDEO]

Durante l'ultima puntata di Temptation Island, Mirko ha assistito all'avvicinamento di Perla e del single Igor. Ecco come ha reagito.

La quinta puntata di Temptation Island ha visto la scioccante conclusione della storia tra Mirko e Perla: quest'ultima, infatti, si è avvicinata molto al tentatore Igor, al punto da lasciarsi andare ad atteggiamenti anche molto intimi che hanno infastidito il fidanzato.

Temptation Island, Mirko e Perla sempre più distanti: l'intimità con Igor fa infuriare il fidanzato [VIDEO]

La crisi tra Mirko e Perla è sempre più profonda, al punto che entrambi i fidanzati stanno trovano distrazioni con i single Igor e Greta. Dopo l'ultimo falò, Perla ha realizzato quanto vicini siano diventati Mirko e Greta e, dopo aver visto anche il pinnettu della quinta puntata, in cui Mirko ammette di provare con Greta una serenità che non sentiva da tempo, scoppia in lacrime e lascia che a consolarla siano le altre ragazze.

Perla non riesce a credere che il ragazzo per cui ha lasciato tutto la stia facendo sentire così:

"Per fortuna che sono venuta qua. Sono scioccata, si sta vivendo una storia d'amore qua dentro, screditando me. Io so che non tutto è perfetto, ma lui si sta comportanto in maniera assurda!"

Ma anche Mirko non ne può più di vedere l'intimità tra Igor e Perla e a vedere le scene del quasi bacio tra i due, sbotta infastidito e si lascia andare ad alcune confessioni romantiche con Greta. In risposta, Perla attira Igor nel suo letto a luci spente e a quel punto, Mirko è davvero senza parole:

"Si sta comportanto da ingrata, da superficiale. Anche io sto facendo il mio percorso, ma ho vissuto sensazioni, non ho mai portato nessuno nel mio letto. Le faccio trovare le cose fuori casa, casa nuova è la mia"

