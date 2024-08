Temptation Island, parla Luca Bad dopo la rottura con Gaia: "Il tempo guarirà le ferite"

Gossip TV

Le dichiarazioni di Luca Bad sulla fine della relazione con Gaia Vimercati dopo la loro partecipazione a Temptation Island.

Luca Bad e Gaia Vimercati sono state una delle sette coppie protagoniste nella recente edizione di Temptation Island. La coppia, fidanzata da quasi due anni, conviveva a Riccione ma nonostante Luca affermasse di amare Gaia, la 24enne nutriva molti dubbi sulla loro relazione e in passato era stata già tradita diverse volte.

Temptation Island: Luca Bad: "Periodo molto difficile. Sia fisicamente che mentalmente"

Nel villaggio, il 32enne ha continuato ad esternare il suo modo di relazionarsi in coppia, precisando che non riesce in alcun modo a resistere alle tentazioni. Le tante dichiarazioni di un rapporto libero hanno allontanato progressivamente Gaia che si è poi avvicinata a al single Jakub, tanto da spingere Luca a chiedere un falò anticipato.

I due hanno lasciato il programma insieme, ma Gaia ha chiaramente fatto capire che, una volta fuori, avrebbero dovuto affrontare una serie di questioni ancora irrisolte riguardo al futuro della loro relazione, che restava incerto. Nell'intervista della coppia dopo un mese, la ragazza ha deciso di chiudere definitamente la sua relazione con Luca.

"Ad oggi ci siamo lasciati, fa male ma la vita va avanti - ha dichiarato Gaia - . Io mi sento che in questi giorni da sola, io sono rinata. Soffrendo, perché ho pianto tantissimo, però la vita va avanti e chi vivrà vedrà. Non rimpiango nulla, rifarei tutto da capo, tradimenti inclusi, mi servirà per il futuro. Con Jakub ci sentiamo tutti i giorni, sono stata fortunata a conoscerlo e senza di lui non sarebbe stata la stessa cosa. Tra noi è rimasto un bel rapporto anche fuori e quando sarà possibile ci rivedremo, ho voglia di giocare e abbracciarlo. Poi che sia amicizia, fratello e sorella, o altro non lo so. Ad oggi penso a vivere i miei 24 anni. Basta crearsi obiettivi più grandi, voglio vivere leggera e amarmi".

Luca, rispondendo alle domande dei follower, ha dichiarato di essere single e di aver vissuto un periodo molto difficile:

"Adesso sto decisamente meglio. Ho passato un periodo molto difficile. Sia fisicamente che mentalmente. E non mi vergogno a dirlo. Mi sono analizzato tutti i giorni. È successo tutto così all’improvviso e dalle premesse e dagli obiettivi preposti mi sarei aspettato tutto ma non questo.Ma determinate cose non accadono per caso e ogni esperienza negativa o positiva che sia ti aiuta a capire davvero chi sei e chi vuoi essere. Il tempo poi metterà tutto al proprio posto e rimarginerà tutte le ferite rendendomi un uomo più forte, consapevole e deciso. La vita va avanti. Al momento sono single, non ne sento l’esigenza né il bisogno di una persona. Sono uscito da lì consapevole e continuerò a essere coerente con la scelta che ho fatto rispettando quello che sento. Quando hai da lavorare su se stesso e ha da superare determinate sfide e delusioni è giusto restare da soli."

