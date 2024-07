Temptation Island: Gaia Vimercati e Luca Bad un mese dopo [VIDEO]

Gossip TV

Ecco cosa è successo tra Gaia Vimercati e Luca Bad, fidanzati da 1 anno e 8 mesi, originari di Riccione, un mese dopo loro partecipazione a Tempation Island.

Nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 24 luglio 2024, abbiamo finalmente assistito al tanto atteso confronto tra Gaia Vimercati e Luca Bad, una coppia che ha deciso di partecipare a Temptation Island dopo 1 anno e 8 mesi di relazione.

Temptation Island: Gaia e Luca un mese dopo

La scelta di entrare nel programma è stata presa da Gaia, scossa dai ripetuti tradimenti del suo fidanzato. Luca, dal canto suo, aveva accettato la sfida per dimostrare il suo amore e fornire a Gaia le certezze che lei richiedeva. Dopo i primi giorni in cui lui ripeteva dei concetti sul tipo di rapporto decisamente libertino che desidera, la sua fidanzata si è interessata sempre di più al tentatore Jakub, Luca è andato in crisi ha richiesto il falò anticipato. I due ragazzi si sono subito scontrati duramente e anche se sono usciti dal programma insieme, Gaia sembrava davvero arrivata al limite di sopportazione nei confronti del suo fidanzato. Ad un mese dalla loro partecipazione al programma, Gaia e Luca hanno deciso di lasciarsi.

Ecco cosa hanno dichiarato nel video pubblicato da Witty. Le parole di Luca Bad:

"E' stato un mese burrascoso emotivamente. Sono cambiate tante cose e Gaia ha preso delle decisioni che non mi aspettavo, ha deciso di chiudere la relazione perché si è resa conto che molte cose non le ha superate, che ha bisogno di riacquistare l'amore per sé stessa. Non me l'aspettavo perché io ho perseguito il mio obiettivo e sono uscito con delle consapevolezze. Ho capito che essendo lei la donna che amo, sono disposto a sacrificare la mia libertà. Io volevo dimostrarle il mio amore, che esiste solo lei e lei questa cosa l'ha assorbita come una forma di egoismo. Io avevo solo voglia di farle capire quanto io tengo a lei."

"Lei ha sempre espresso la volontà di continuare a sentire la persona che aveva conosciuto all'interno. Ma a me questa cosa mi fa stare male, da uomo il fatto che ci sia un'altra persona mi mette paura e ho paura che lei possa legarsi in un altro modo. Noi ci siamo conosciuti in un momento in cui io non ero predisposto ad una nuova relazione e poi ci siamo legati. Forse questo è stata la colpa tra noi: lei si è mostrata forte e mi ha fatto pensare che lei potesse sempre farcela."

"Quando parlo di "bisogno fisiologico" non voglio sminuire le donne con cui cono stato semplicemente mi sono sempre sentito legittimato nel poterlo fare. Adesso è difficile questo momento che Gaia ha preso, questa decisione, ma io ho capito che in una prossima relazione io mi voglio buttare a capofitto senza paure. Le auguro di trovare le risposte e strada giusta e sarei ipocrita a dire che spero che ci possiamo rincontrare".

Le parole di Gaia Vimercati:

"E' stato un falò molto particolare, c'era tanta rabbia e delusione e tristezza perché mi è stato bloccato un percorso per i timori dell'altra persona e questo mi ha fatto capire che c'era sempre prima Luca e mai Gaia. Io sono stata me stessa al 100% e anche per questo ho deciso di uscire insieme a lui, avevo bisogno di chiarimenti in merito alle dichiarazioni forti. Avevo bisogno di capire se Luca era sempre lo stesso o se fosse cambiato. Una volta tornati a casa io gli ho detto che avevo bisogno di tempo e spazio ma è stato un continuo litigare. Sono subentrati altri dubbi ed erano due strade che non si incrociavano più e lo sono tutt'ora. Mi serviva il distacco. Che Luca è un pezzo del mio cuore e lo rimarrà sempre è indiscutibile ma adesso ho bisogno di spensieratezza e serenità. Ho creduto che lui potesse essere padre dei miei figli ma ad oggi non è così, avevo chiesto semplicemente tempo e non mi è stato dato quindi questa è un'altra risposta."

"Quando si raggiunge il massimo di delusione, l'amore cala a picco. Quindi ad oggi ci siamo lasciati, fa male ma la vita va avanti. Io mi sento che in questi giorni da solo, io sono rinata. Soffrendo, perché ho pianto tantissimo, però la vita va avanti e chi vivrà vedrà. Non rimpiango nulla, rifarei tutto da capo, tradimenti inclusi, mi servirà per il futuro. Con Jakub ci sentiamo tutti i giorni, sono stata fortunata a conoscerlo e senza di lui non sarebbe stata la stessa cosa. Tra noi è rimasto un bel rapporto anche fuori e quando sarà possibile ci rivedremo, ho voglia di giocare e abbracciarlo. Poi che sia amicizia, fratello e sorella, o altro non lo so. Ad oggi penso a vivere i miei 24 anni. Basta crearsi obiettivi più grandi, voglio vivere leggera e amarmi".

