Temptation Island, Pamela Camassa e la dolce dedica per Filippo Bisiciglia dopo l'ultima puntata

Ieri, 31 luglio, Temptation Island si è concluso con l'ultima puntata e per l'occasione Pamela Camassa ha dedicato un tenero messaggio al suo Filippo Bisciglia. Vediamo insieme cosa ha detto!

In occasione dell'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri sera, lunedì 31 luglio, su Canale5, Pamela Camassa ha voluto dedicare un dolce pensiero al suo compagno, il conduttore Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Pamela Camassa e il post per Filippo Bisciglia

Bisciglia si è confermato anche per questa edizione del reality estivo un ottimo conduttore: umano, paziente, ma anche estremamente ironico e pungente all'occorrenza e, per l'ultima puntata, anche la sua compagna di lunga data, l'ex naufraga Pamela Camassa ha voluto omaggiare il suo duro lavoro. Già in occasione del suo compleanno, pochi giorni prima dell'inizio di Temptation Island, l'ex concorrente de L'Isola dei Famosi aveva deciso di sorprendere il suo compagno, raggiungendolo in Sardegna, mentre terminava le ultime riprese della trasmissione, per festeggiare insieme.

Questa volta, Camassa ha deciso di citare il suo Filippo e una delle frasi iconiche di Temptation Island, per tributargli un dolce post e rendere chiaro ai suoi followers di quanto è fiera di lui. Temptation Island, infatti, è tale anche grazie alla conduzione di Bisciglia e i fan del programma sperano di vederlo anche al timone della versione invernale, Temptation Island Winter, sebbene diversi rumors parlino di Lorella Cuccarini. L'ultima puntata, inoltre, si è conclusa con uno share del 40% e oltre 3 milioni di spettatori, uno dei risultati più soddisfacenti per il format ideato da Raffaella Mennoia.

A conclusione di questa nona avventura, Pamela Camassa ha pubblicato un post sul suo account Instagram con una foto di lei e Filippo seduti nella tradizionale postazione dei falò di confronto e a corredo dello scatto ha aggiunto la seguente dedica:

"Chi parte per un viaggio, non torna mai come prima...e anche quest'anno è stato un viaggio pazzesco. Bravo amore e complimenti a tutta l'immensa squadra di Temptation Island"

