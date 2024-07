Temptation Island, nuove anticipazioni: "E' tutto vero, ci sono stati molti tradimenti"

Gossip TV

Arriva una nuova segnalazione sull’edizione di Temptation Island che giovedì 4 luglio prossimo tornerà in onda con il secondo appuntamento.

Temptation Island: nuovi spoiler, "tante corna!"

L'esperto di gossip, Amedeo Venza ha condiviso al pubblico alcune rivelazioni ricevute da una persona che lavora all’interno del resort Is Morus Relais, dove le coppie con tentatori e tentatrici affrontano il loro percorso. La produzione del docu- reality affitta l’intero resort e, durante le registrazioni, nessuno dei dipendenti abituali può lavorare al suo interno per mantenere la riservatezza su quanto accade nei villaggi fino alla messa in onda delle puntate. Nonostante alcune anticipazioni e indiscrezioni, prevale un rigoroso silenzio sull’evoluzione delle storie. La segnalazione riferisce che le registrazioni di questa edizione sono terminate tra martedì e mercoledì scorso. Una volta tornata al lavoro, la persona che ha parlato con Venza ha trovato ancora i tecnici impegnati a smontare i set di Temptation Island 2024, dove le sette coppie hanno vissuto tra le tentazioni. Ha anche inviato tre foto del villaggio dei fidanzati, mostrando la rimozione delle recinzioni. Inoltre, un tecnico le ha confidato che ci sono stati molti tradimenti e che tutto ciò che viene mostrato è reale. Questa informazione sembra smentire le voci secondo cui le registrazioni sarebbero durate meno del previsto.

L’edizione del 2024 di Temptation Island, quindi, si preannuncia ricca di colpi di scena, con vari tradimenti che verranno rivelati durante le puntate. Il pubblico di Canale 5 è ora in attesa di scoprire cosa accadrà alle coppie protagoniste. Nel frattempo, si parla anche di una coppia che potrebbe essere stata squalificata. L’attesa cresce in vista della seconda puntata del docu-reality dei sentimenti, prevista per giovedì 4 luglio, dopo il grande successo della puntata di esordio.

