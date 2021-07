Temptation Island, ''Non sei il suo burattino'': il tentatore Luciano bacia Manuela

Gossip TV

Luciano Punzo strappa un bacio a Manuela, facendosi promettere che risolverà la situazione con Stefano, pretendendo rispetto dopo Temptation Island.

Il triangolo… Sì! Luciano Punzo è determinato a mettere i bastoni tra le ruote a Stefano, catalizzando l’attenzione di Manuela e spingendola a prendere in mano le redini del suo futuro. La situazione si fa bollente tra i tre protagonisti di Temptation Island e, mentre Stefano si avvicina per ripicca alla single Federica, il tentatore è sempre più convinto di poter tornare a casa tra le braccia di Manuela che, invece, è preda della confusione.

Temptation Island, Luciano mette in crisi Manuela

Manuela a Stefano hanno deciso di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island per scoprire se tra loro può ancora esserci rispetto e amore, dopo la scoperta dei ripetuti tradimenti del fidanzato. Nel villaggio delle fidanzate, Manuela si è lasciata avvicinare dal tentatore Luciano Punzo e la situazione si è fatta bollente e carica di promesse. Luciano, che ha conquistato il pubblico di Canale5, si è mostrato molto rispettoso dei sentimenti di Manuela e, vedendola nuovamente in crisi per colpa delle aspettative su Stefano, l’ha spronata: “Manu tu dipendi da lui, non sai cosa vuoi. Ma perché devi essere il suo burattino? Pensa alla tua felicità prima”.

Il Punzo ha provato anche ad andare oltre con un approccio fisico più deciso, strappando un bacio alla fidanzata che, tuttavia, si è tirata immediatamente indietro chiedendo al single di non insistere. Un gesto che, come prevedibile, ha scatenato l’ilarità del web dal momento che l’atto in sé non avrebbe tolto né aggiunto nulla a quanto già accaduto tra lei e Luciano. Nel frattempo, Stefano si è lasciato andare con la single Federica ma si è visto costretto ad ammettere di provare ancora un forte sentimento per la sua fidanzata.

Una confessione che ha destabilizzato Manuela, facendola scoppiare in lacrime. Lei, infatti, non ha mai nascosto di non aver superato il tradimento di Stefano, ma di non essere stata in grado di fare a meno di lui. Quale sarà la decisione finale della coppia al falò di confronto finale? Per una delle coppie più amate c'è stato il lieto fine, sebbene ormai la situazione sembrasse impossibile da risolvere.

